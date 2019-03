Pašu izlolota dizaina pērle Ķengaraga sirdī. Levaškeviču ģimenes dzīvoklis

Levaškeviču ģimenes skaistais un gaumīgais dzīvoklis atrodas Rīgas, iespējams, tenkām visvairāk apvītajā apkaimē – Ķengaragā. Lai gan daudzdzīvokļu māja nav no tām jaunākajām, tā slēpj īstu dizaina pērli, kuru Evita rūpīgi izlolojusi kopā ar savu vīru Vitāliju.

Levaškeviču ģimenes trīsistabu dzīvokli pirms kāda laika jau biju noskatījusi "Instagram", kur mājokļa saimniece Evita ik pa laikam atļauj virtuāli ielūkoties savā mājvietā, publiskojot ģimenes ligzdiņas iekārtojumu, savas ikdienas gaitas, mājas mīluļa Borisa laiskošanos, kā arī mazulītes Nejas soļus plašajā pasaulē. Aptuveni 62 kvadrātmetrus plašajam mājoklim sociālajos tīklos radīts arī savs īpašais tēmturis "#homekenga", kas ir atvasinājums no apkaimes, kur ģimene dzīvo.

Pašlaik Evita audzina savu vienu gadu veco meitiņu Neju, bet pirms tam viņas darbs bijis saistīts ar interjera lietām un dizainu, jo viņa strādāja par dekoratori – veidoja vizuālo noformējumu veikalos. Savukārt viņas vīrs Vitālijs ir Rīgas pašvaldības policists. Kā sarunas laikā joko mājokļa saimniece, abas kopā ar meitu šī iemesla dēļ Ķengaragā var justies apsargātas un pilnīgi droši.

"Nav jau nemaz tik slikti šeit dzīvot. Nevisai forši cilvēki ir visur, bet viss atkarīgs no tā, kā tu pats sevi noskaņo." Evita

Kāpēc tieši Ķengarags? Kā stāsta Evita, atbilde ir visai vienkārša – viņa no Latgales devusies studēt uz Rīgu, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāti, kura atrodas "Maskačkā", tāpēc arī viņas dzīve aizritējusi turpat netālu esošajās kopmītnēs jeb kojās. Vitālijs tolaik dzīvoja kopā ar māsu, arī Rīgā, bet, kad pienāca laiks sākt dzīvot kopā, abi sākuši meklēt dzīvokli. Turklāt liels nopelns bijis arī Evitas mammai, kas jauniešus pamudināja nevis īrēt, bet pirkt dzīvokli, kas no finansiālā viedokļa bijis krietni izdevīgāks darījums, bet Ķengaragā dzīvokļi ir lētāki nekā citās Rīgas apkaimēs, izvēli skaidro Evita. Sākumā gan vairāk lūkots pēc divistabu dzīvokļa, bet pēc tam lēmuši par labu trīsistabu mājoklim. Nav arī vēlējušies iegādāties dzīvokli piektajā stāvā, bet tomēr piekāpušies pieejamajām izvēlēm. "Kad meklē dzīvokli, vienmēr būs ar kaut ko jāsamierinās. Nekad nebūs ideālais saraksts," atzīst Evita. "Nezinu, kāpēc mēs sākām meklēt Ķengaragā. Tobrīd mums tas šķita loģiski, jo es dzīvoju Ķengaragā, vīrs te dzīvoja un strādāja, es tolaik šeit mācījos – viss ir blakus." Kā stāsta dzīvokļa saimniece, dzīvokļa meklēšanas laikā tomēr apskatītas arī citas Rīgas apkaimes, bet lemts par labu šai dzīvesvietai un Rīgas apkaimei. "Nav jau nemaz tik slikti šeit dzīvot. Ne visai forši cilvēki ir visur, bet viss atkarīgs no tā, kā tu pats sevi noskaņo."

Ģimene šajā dzīvoklī dzīvo kādus piecus vai sešus gadus. Dzīvoklī no iepriekšējiem saimniekiem mantojumā bija vien pods un vanna, bet laika gaitā Evita un Vitālijs to apaudzējuši ar savu iedzīvi, tiesa, remontam tā kārtīgi pieķērušies vien tad, kad pasaulē pieteikusies Neja. "Vecāki bija tie, kas teica – kā jūs pēc tam putekļos dzīvosiet? Dariet tagad, kamēr vēl nav par vēlu," atklāj Evita.

Tēta palīdzīgās rokas un konkursam pieteiktā guļamistaba

Pirmā telpa, kas tika remontēta, bija virtuve, jo tur, kā smejas Evita, bija "baigais kriminaļņiks".

Pēc tam pārvērtības skārušas dzīvojamo istabu un guļamistabu, bet pašlaik savu remonta kārtu gaida vannasistaba un labierīcības. Guļamistabas un dzīvojamās istabas remontdarbu veikšanai ģimene piesaistījusi arī speciālistus, lai darbs ritētu ātrāk un nevajadzētu Jauno gadu sagaidīt uz vates maisiem un krāsu bundžām. "Izremontējām šīs, tad jau pamatiņš bija ielikts, un rušinājāmies tālāk. Nejas istabu jau vīrs uztaisīja, tā ir viņa lepnums," slavē Evita, kurai ir īpašs stāsts arī par guļamistabu, jo tās tapšanā roku pielicis arī viņas tētis, kā arī tā žurnāla "Deko" konkursā guļamistaba ieguvusi 3. vietu [aut. – zemāk var redzēt foto, kuru Evita sūtīja, lai pieteiktu dalību konkursā].

"Dziļi sirdī ticēju, ka būs vāji pretinieki, bet nē... Tos ieraugot, es uzreiz sapratu – ko nu es ar savu vienu istabu, ja tur ir veselas mājvietas. Bet – vienalga forši!" optimistiski saka Evita.

"Identiski griesti kā šajā guļamistabā ir manu vecāku mājās Latgalē, un man ļoti patika, kā tie griesti izskatās. Tētim devu mājienu: "Cik forši griesti! Būtu labi, ja mums arī vismaz vienā istabā tādi būtu!"" stāsta Evita. "Tad bija tas jaukais brīdis, kad pieteicās Neja, viņš fiksēja, ka man patīk tie griesti, un tad viņš ar savu draugu uz četrām piecām dienām atbrauca uz Rīgu, lai tādus uztaisītu. Man šķita, ka tas ir forši, jo viņš piepildīja manu sapni."

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Arī Evita un Vitālijs pielika roku guļamistabas pārveidē – abi darbojušies pie sienas krāsošanas vairākās kārtās, jo strādnieki esot apmulsuši, kad Evita rādījusi fotogrāfijas ar vēlamo sienas rezultātu un lūgusi, lai tā izskatās nedaudz veca. Krāsošanas darbu laikā atklājušies arī sienu kultūras slāņi, bet tie nav bijuši tik glīti, lai paturētu.

Kā atklāj Evita, dažiem draugiem viņu guļamistaba atgādina verandu. Viņa piekrīt tam, ka guļamistaba atšķiras no pārējām telpām mājoklī, bet tur nekādas īpašās idejas neesot bijis – sākumā nopirkta gulta, no kā izrietējusi arī pārējo mēbeļu un interjera elementu izvēle. "Arī tagad nav tā, ka man jau šķiet – mums tagad viss ir pabeigts! Mums vēl vajadzīgs paklājs, vēl kaut kādi sīkumiņi... Guļamistaba vairāk vai mazāk ir gatava, tur tiešām kāda nieka, kādas vāzītes uz palodzes trūkst, bet virtuve, viesistaba – viss remonta ziņā it kā ir gatavs, bet vienalga ir kaut kādas idejas, kas ir jārealizē," pārdomās dalās Evita.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Radošo ideju piepildījums

"Man sapnis bija melnbalts dzīvoklis," atklāj dzīvokļa saimniece. Tiesa gan, tas nav īstenojies. Vien virtuve ir melnbaltā krāsā, par ko Evita sapņojusi jau sen. Tajā viena siena ir kā tāfele, kur "Tavas Mājas" ciemošanās laikā bija uzraksti par godu Nejas dzimšanas dienai. Kā stāsta Evita, Nejas dzimšanas dienas ballītē visi viesi staigājuši balti, jo ik pa laikam kāds netīšām piespiedies pie sienas. Taujāta par to, kurš gan ir tas rosīgākais virtuvē un lielākais pavārs, viņa atzīst – vīrs.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Daži domā, ka viņa speciāli šādās krāsās izvēlējusies dzīvokli, bet, kā pati atzīst, – viss rodas procesā. "Ir kaut kāda vīzija, kā tu gribētu, lai kaut kas izskatās, bet līdz galam jau tu nezini. Tikai tad, kad sāc kaut ko darīt, tas rodas," norāda mājokļa īpašniece. Viņa kā piemēru min arī kļūdas, kas pieļautas dzīvokļa iekārtošanā, piemēram, iegādāts pārāk liels dīvāns, kā rezultātā galds bija "iespiests" pie balkona durvīm. Toties ballīšu laikā dīvāns kā reiz', bijis laikā, jo visiem draugiem pietika vietas, kur sasēsties. "Tad mēs sapratām – jā, īsti nav kur apgriezties. Tad sākām šīs kļūdas labot," stāsta Evita. "Tu padzīvojies, tad uztaisi kaut ko citu, saproti, ka tev tas neder, tad, apaudzis ar pieredzi, sāc pirkt kaut ko citu."

Tāpat viņa mācās saprasties ar telpaugiem, lai tie nevis nolaistu savas lapas, bet krāšņi zaļotu. "Man ļoti patīk telpaugi, bet es nepatīku viņiem," atklāj mājokļa saimniece. Viņai ļoti labi otro vai trešo gadu dzīvoklī aug orhidejas, bet citi telpaugi nelabprāt, tāpēc tagad tiek piekopta jauna metode – par telpaugu izlasīt informāciju, lai zinātu auga untumus un prasības. Evitai ir arī sava iecere par to, ka žalūziju vietā varētu izveidot tādus kā "telpaugu aizkarus" – no griestiem nokarātos puķu podi, bet uz palodzes kastēs viņa domā iestādīt kādu sīpolu. Levaškeviču ģimenē iecienīti ir arī grieztie ziedi. "Man arī pašai patīk iegādāties ziedus, bet vasarā var aizbraukt uz Latgali pēc puķēm," piebilst Evita, "uzreiz ir tāda svinīgāka sajūta." Turklāt rokas stiepiena attālumā no viņu dzīvokļa ir arī ziedu bāze, kur strādā Nejas krusttēvs, tāpēc par griezto ziedu trūkumu viņi sūdzēties nevar.



Idejas mājokļa iekārtojumam jaunā sieviete smeļas "Instagram" un "Pinterest". "Tā ir mūsu laiku lielā vērtība, ka, sēžot Ķengaragā, tu redzi, kas notiek citās valstīs un pilsētās, un vari iedvesmoties no profesionāļiem," uzskata dzīvokļa īpašniece, kura sevi smejoties dēvē par "Instagram" fanu. "Man tā ir atpūta! Kādam varbūt atpūta nozīmē apsēsties un palasīt grāmatu, bet man patīk apsēsties un kaut ko padarīt ar bildēm. Es tiešām esmu baigais "Instagram" fans." Viņai pat tas ir kā rituāls, proti, kamēr mazā Neja pa dienu guļ, Evita uztaisa kafiju, apsēžas un rediģē bildes, kas pa dienu iemūžinātas. Dažas draudzenes pat taujājušas, vai viņai plānos nav izveidot atsevišķu "Instagram" kontu mājoklim, bet pagaidām tas nav viņas mērķis, jo viss ir atrodams pie tēmtura "#homekenga". Vienīgā doma viņai ir par "Pinterest" mapes izveidi, kur tiktu izvietotas bildes ar gaumīgo dzīvokli.

Evita ļoti ir iecienījusi dažādas interjera lietas, kas, kā viņa saka, "ir ar vēsturi". Tiesa, šādu lietu atrašana ir visai sarežģīta, jo uzmanīgi jāseko līdzi notiekošajam dažādās mājaslapās un "Facebook" grupās, lai nepalaistu garām kādu īpašu pērli. "Tas arī patērē laiku, nav tik vienkārši atrast lietas, kas ir labā stāvoklī un patīk," neslēpj mājokļa īpašniece. Viņas īpašās interjera lietas ir skapis, kas reiz pildīja trauku skapja funkciju, kuru viņa plāno atjaunot un pārveidot par drēbju skapi, kā arī guļamistabas durvis ar savu stāstu un Nejas istabā esošā galda lampa. "To skapi īpašnieks veda no Kurzemes ar trim saviem draugiem, un viņi to nesa uz piekto stāvu," stāsta Evita. Viņa gan atzīst, ka skapis nav labā stāvoklī, bet viņa to atjaunos. Savukārt guļamistabas durvis ir atceļojušas no Latgales, kur tās izveidojis Evitas bijušais klasesbiedrs.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Tāpat īpaša lieta ir galda lampiņa Nejas istabā, kas savulaik piederējusi Evitas vectēvam, Nejas vecvectēvam. "Diemžēl vectēva vairs nav, bet es joprojām atceros, kā viņš dzina bārdu pie tās lampas un darbojās, kaut ko smalku veidojot. Tā ir forša atmiņa," piebilst Evita, kura lampu ar vīra palīdzību atjaunojusi. "Tad varēs Nejai stāstīt, ka viņai pūriņā no vecvectēva ir palikusi lampa." Vēl citi sīkumiņi mājoklī ir sarūpēti no omītes. "Es pie viņas aizbraucu, izrevidēju skapjus un tad paķeru kaut kādu sedziņu vai spilventiņu. Viņa zina – ja es aizeju uz guļamistabu, tad mani var neaiztikt, jo es tur rušinos," stāsta Evita, kuras omīte visnotaļ atbalsta mazmeitas darbošanos. "Tas veido dzīvokļa personību – viss ir no kaut kurienes. Ir jau forši, ka tu vari atļauties visas lietas – vai nu dizaina, vai "vintage", bet, ja tēmēsi tikai uz kaut kādām dizaina lietām, tad – cik ātri tu tās nopirksi? Mūsu gadījumā mēs jau nepelnām miljonus. Ir forši, ja no visa ir pa druskai. Kaut ko nopērc no dizaina, kaut ko no "vintage" vai tā paša "Ikea". Ja tev tas der, kāpēc ne? Ar laiku jau tu vari nomainīt, pārdot. Galvenais – iedot lietai otru iespēju, lai tā iedzīvojas kaut kur citur. Tad jau sev nopērk to, kas tai brīdī ir aktuāls un vajadzīgs."

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Arī mazā Neja rosās pa mājokli kopā ar mammu, spēlējoties ne tikai savā pasakainajā bērnistabā, bet arī citās telpās, kur viņai labpatīk šo to pārkārtot vai izņemt laukā no skapīšiem. Tieši Nejas istabā ir novietots skapis, kurš pavisam drīz iegūs otro elpu. Tāpat viņas gaumīgajā bērnistabā ir dažādi dizaina nieciņi, pašai savs bumbu baseins, vigvams, stilīgi un meitenīgi aksesuāri, rotaļlietas un virkne lietu, kuru dizaina autori ir tieši latvieši. "Ir forši, ka tu atbalsti savējos, un ir tā, ka ir izvēle, nav tā, ka tu pērc un nav jau ko paņemt," atzinīgus vārdus pašmāju piedāvājumam velta Nejas mamma. Viņa gan nosmej, ka pati sev tagad neko nepērk, jo viss aiziet vai nu Nejai, vai arī mājām. "Bet es nesūdzos. Tā kā esmu bērna kopšanas atvaļinājumā, tik bieži neesmu ārpus mājas. Man vispār šis laiks asociēsies ar dzīvokļa iekārtošanu, jo tajā tieši sākās bērnistabas iekārtošana. Es to gandrīz vai uztveru kā tādu projektu – tā, tagad man ir jāpabeidz dzīvoklis," smaidot stāsta mājokļa saimniece.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Pa gaumīgo mājokli rosās arī mīlīgais kaķis Boriss, kuram patīk slēpties no cilvēkiem. Īpaši iemīļota vieta viņam ir guļamistabas skapis, kur ķepainim patīk ielīst un iekārpīties. Reiz viņš negadījuma dēļ palicis skapī vismaz vienu vai divas dienas. "Mēs bijām kārtīgi virtuvē viņam salikuši ēdienu un ūdeni, bet, kad atbraucām, skatījāmies – kāpēc viņš neko nav apēdis? Pēc tam – ah... Gandrīz sirds apstājās!" neslēpj murrātāja īpašniece, kura steigšus skrējusi pie guļamistabas skapja. Tur jau skapja durvis bija izspiedušās, jo kaķis bija savandījis plauktus. Ar kaķi viss bijis kārtībā, kā arī nav bijuši nekādi brīnumi, ko viņš saimnieku prombūtnes laikā varētu sastrādāt. "Tagad tas ir pirmais, ko mēs darām, kad braucam prom, – pārbaudām skapi," apgalvo kaķa saimniece. Nevar nepieminēt, ka Levaškeviču ģimenes pelēkais kaķis perfekti saskan ar mājokļa interjeru, īpaši ar grīdu, jo kaķa acis ir zilganas. "Visi iesmej, ka es gāju ar Borisu un liku viņu klāt pie lamināta – oh, šis ir īstais!" smejoties stāsta Evita. "Varētu domāt, ka mēs, no viņa iedvesmojoties, arī izvēlējāmies toņus, bet tā nav! Tā ir sakritība!" Pagaidām ģimenei ar vienu mājdzīvnieku ir gana, bet, ja būtu māja, tad, iespējams, viņiem būtu suns, jo Vitālijam tie ļoti patīk.



Taujāta par īpašo māju sajūtu, Evita saka, ka to rada lietas, kas mājoklī ir apkārt. "Viss, kas ir manās mājās, man sagādā prieku, un tā ir tā mana māju sajūta, ka nav nekā lieka. Jo mazāk mantu, jo vairāk laika vari veltīt savām lietām, nevis izsviest laiku, tās kārtojot." Tāpat viņa uzsver, ka pati svarīgākā māju sajūta tomēr viņai ir ģimene un līdzcilvēki – meitiņa Neja un vīrs Vitālijs. "Tās ir tikai mūsu mājas, jo šeit esam tikai mēs, un šeit ir mūsu stāsts."

Foto ieskats Levaškeviču ģimenes mājīgajā dzīvoklī:

