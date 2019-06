Foto: 595 tūkstošus vērtā māja, kurā dzīvoja bijušais igauņu sportists Nūds

Igaunijā pārdošanā par 595 tūkstošiem eiro nonācis lepns savrupnams ar septiņām istabām, kas savulaik piederējis Igaunijas Olimpiskās komitejas bijušajam prezidentam, tenisistam, politiķim un arī kādu laiku "Paulig" vadītājam Tītam Nūdam, vēsta "Delfi Dekor".

300 kvadrātmetrus lielā māja atrodas Nemmē, un nu tā gaida savus jaunos saimniekus.

Kā uzsver kaimiņzemes portāls, māja ir moderna – no lielā foajē paveras skats uz visu pirmo stāvu, kur atrodas virtuve un ēdamistaba ar milzīgu galdu, kur sasēsties visai saimei. Pirmā stāva omulības radītājs ir kamīns, kurš telpu vizuāli sadala divās daļās, jo viena telpas daļa ir atvēlēta maltītēm pie lielā galda, bet otrā telpas pusē ir relaksācijas zona ar lielu dīvānu. Uzteicams ir arī kamīna dizains, jo uguns liesmas tajā var redzēt no abām telpas pusēm, proti, gan no dīvāna, gan no galda.

Kā redzams fotoattēlos, telpas ir gaišuma un gaismas pielietas. Šo efektu rada ne tikai baltā sienas krāsu izvēle, bet arī lielie logi. Starp citu – no dzīvojamās telpas kā reiz var iziet uz terases, kur ir koka galds un krēsli, lai maltīti varētu ieturēt arī ārā. Ēkas pirmajā stāvā ir arī labierīcības, garderobe, labierīcības un neliela guļamistaba. Savukārt blakus izsmalcinātajai koka virtuvei ir saimniecības telpa.

"Delfi Dekor" raksta, ka ēkas otrajā stāvā ir četras guļamistabas, duša ar saunu, garderobi, balkons un arī 55 kvadrātmetrus liela terase.

Neliels ieskats plašajā savrupmājā: