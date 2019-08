Šis ir stāsts par uzņēmību, atjaunojot īpašumu, kas daudzus gadus stāvējis novārtā un nevienam nav bijis īsti vajadzīgs. Lauris Streņģe un Diāna Rupeika jau ilgus gadus bija lolojuši ieceri par savu viesu namiņu vai kempingu, un nu viņu sapnis piepildījies. Ķeguma pusē meža ielokā nu jau divus gadus stāv vairāki omulīgi namiņi, kas gluži kā fēnikss atdzimuši no pelniem.

Kā stāsta Lauris, viņa biznesa partnera mamma ieteikusi ielūkoties VAS "Latvijas dzelzceļš" izsoļu sadaļā, kur tiek piedāvāts iegādāties VAS piederošu kempingu, kas ilgus gadus nav ticis izmantots. "Pirmajā izsoles reizē nevienu kempings neieinteresēja, otrajā reizē pieteicāmies mēs. Mūs uzrunāja kempings, uzreiz redzējām vīziju, kā tas varētu izskatīties, kad tiks atjaunots," atminas Lauris. Tā 2018. gada pavasarī Laura un viņa kolēģa Ronalda vadītais uzņēmums kļuva par saimniekiem vairākiem namiņiem, kas gaidījuši savu "atdzimšanu". Sācies lielais darbs pie ēku atjaunošanas. Īpašums, kas nosaukts par "Ezīša midziņu", lēnām ieguvis otro elpu.

"Mums negribējās celt no jauna. Mūsdienās visi visu ceļ no jauna, tērē resursus, lai ēkas celtu no jauna. Vecās lietas bieži vien tiek atstātas vai nojauktas. Mums gribējās piešķirt tai vietai otro elpu," atzīst namiņu saimnieks. "Nekas jauns tur nav būvēts klāt. Viss ir pārtaisīts, atjaunots un uzlabots." Kā stāsta Lauris, lielākoties viss atjaunots pašu spēkiem, bet bijuši arī palīgi – "ļoti čakli rūķi, kas palīdzēja".