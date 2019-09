Antīko un moderno tendenču apvienojums – omulīgais lauku namiņš Kocēnu pagastā

Omulības osta – to viennozīmīgi var teikt par moderno lauku namiņu Kocēnu pagastā, kas atrodas netālu no gleznainās upes Gaujas. "Tava Māja" interjera dizaineri no uzņēmuma "Design Therapist" atklāj, kā šajā ēkā apvienojuši antīko šarmu ar modernajām tendencēm, radot vietu nesteidzīgai atpūtai.

Kā stāsta uzņēmuma pārstāvji, draugu nams "Kūļi" domāts ne tikai ģimenei, bet arī viņu draugiem. Māja ir sadalīta divās daļās – pirmajā daļā izveidots apsaimniekotāju dzīvoklis, kuri visa gada garumā rūpējas par ēkas uzturēšanu, savukārt otrā daļa ir draugu nams, kurā uzturas saimnieku ģimene un draugi. Ēkas pirmajā stāvā ir svinīgā zāle, bet otrajā stāvā ir dzīvokļi ar trīs istabām un vannasistabām. Tāpat otrajā stāvā ir arī viesu zonas, kur ir sešas istabas, divas vannasistabas un saimniecības telpas. Otrajā stāvā gan dzīvokļa, gan arī viesu zonā izvietotas virtuves. Interjera dizaineri atzīmē, ka nama arhitektūras projekta autors ir arhitekts Ģirts Valeinis un arhitektu birojs "Valeinis un Stepe". Savukārt interjera autores ir Agnese Vī Jansone, Anita Lūse un Annija Leimane.

Projekta interjers un arī arhitektūra veidota vienotā stilā, turklāt mājas apdarē izmantoti senos laikos taisīti ķieģeļi no Kūļu saimniecības – bijušā ķieģeļu cepļa "Kuhle".

"Kūļu" saimniece vēlējusies interjerā iekļaut antīkas lietas, tādējādi izmantot jau esošu skaistumu, nevis producēt jaunu. Kā norāda "Design Therapist" pārstāvji, šajā projektā savienots modernais ar antīko, izmantoti elementi no "american farmhouse" [aut. – amerikāņu lauku mājas], kā arī franču antīkā stila, kas kopā veido harmonisku, mājīgu un radošu atmosfēru.

Foto: Design Therapist

Saimnieki arī vēlējušies ēkas pirmā stāva zāli izteikti svinīgu un greznu, tāpēc arī dizaineri atlasīja antīkās mēbeles – krēslus, galdu, skapi traukiem, mīkstās mēbeles un pat lampu, kas lieliski iederas kopējā interjerā. Pirmā stāva zāle kalpo ne tikai viesībām, bet arī kā mājas kinoteātris, jo, kā stāsta dizaineri, zāles griestos ir nišā iebūvēts ekrāns, savukārt pretējā pusē esošajā kamīnā ir iebūvēts pats projektors. Ērtības dēļ zāles grīdā interjera dizaineri atvēlējuši vietu iebūvētajām rozetēm. Saimnieki vēlējušies svinību telpā kamīnu, kurš, starp citu – izveidots no Gaujas tuvumā esošiem materiāliem – melnozola un "Kuhle" ķieģeļiem. Savukārt aiz kamīna ir novietots plaukts, kam piekļūst siltums. Tur var žāvēt mitros cimdus un cepures.

Mantu glabāšanai pirmajā stāvā ir speciāli izgatavots skapis ar žalūzijveida tipa durvīm. Mājokļa interjerā izveidoti arī tapešu paneļi, kas ir atstutēti pret sienu. Kā skaidro dizaineri, šis elements laika gaitā ļauj mainīt sienu akcentus, tādējādi ļaujot viegli atsvaidzināt telpas izskatu, ja saimniekiem rodas tāda vēlme.

Foto: Design Therapist

Kā atklāj dizaineri, svinīgās zāles patrepē ievietota antīkā virtuve ar visu mūsdienu virtuvei nepieciešamo. Tajā arī izveidots liels vara tvaiku nosūcējs, kas atrodas virs parastās, kā arī malkas plīts. Saimnieki vēlējušies aukstuma skapi, un arī šī vēlme, kas mūsdienās gan ir retums, īstenota.

Otrā stāva garajos gaiteņos interjera dizaineri izveidojuši franču stila durvis, lai telpā iekļūtu dabīgais apgaismojums. Virs durvju vērtnes ir izmantots stikls, lai šādi telpā ieplūstu dabīgais apgaismojums. Savukārt pie gaiteņa sienām piestiprināti mājas saimnieka mākslas darbi.

Foto: Design Therapist

Kā atklāj dizaineri, ēkas griesti ir aptuveni trīs metrus augsti. Lai tos vizuāli nolīdzsvarotu un harmonizētu, dizaineri grīdlīstes veidojuši salīdzinoši augstas – aptuveni 15 centimetrus. Viens no izaicinājumiem dizaineriem bijusi tiesi otrā stāva vannsistabas, jo sākotnējā un apstiprinātajā ēkas plānojumā nebija paredzēti jumta logi. Dizaineri izdomājuši visai radošu risinājumu, proti, mākslīgo logu izveidi, kas, kā skaidro uzņēmuma pārstāvji, vienlaikus ir ne tikai neparasta detaļa, bet arī kvalitatīvs gaismas avots, kas līdzvērtīgs īstajai dienasgaismai. Vannasistabās novietoti arī mākslīgie augi, lai šādi radītu izjūtu par dabīgās gaismas klātbūtni. Šajā telpā izceļama ir arī oriģinālā izlietnes virsma, kurai par pamatu izmantota "Singer" šujmašīna.

Foto: Design Therapist

Dizaineri projekta interjerā galvenokārt izmantojuši siltus un mājīgus toņus. Tāpat interjerā daudz parādās ziedu motīvi, kas atbalsojas gan tapešu elementos, gan arī antīkajās mēbelēs. Dizaineri arī uzsver, ka viņu iecere bija izmantot pēc iespējas vairāk dabīgo materiālu, kas projekta laikā arī īstenota. Interjerā iekļautas koka parketa grīdas, koka durvis un paneļi, kas arī parādās sienu apdarē. Ēkā interesantu akcentu rada arī moderni antīkie slēdži un rozetes baltā krāsā, kā arī latviešu dizaina lampas, kas izvietotas guļamistabās. Vēl viens nozīmīgs mājas projekta aspekts bija tas, ka māja bija jāizveido tā, lai to varētu uzturēt pat tad, ja tajā nav elektrības vai gāzes. Šī iemesla dēļ visā mājā ir kamīni un arī podiņkrāsnis, kuras ne tikai pilda savu funkciju, bet arī piešķir mājai omulīgāku atmosfēru.

Foto: Design Therapist

"Draugu nama "Kūļi" interjers sevī apvieno sākotnēji šķietami grūti savienojamus elementus – lauku mieru un vienkāršību ar antīko mēbeļu greznumu un bagātību, kas pārliecināti saplūst vienotā, harmoniskā veselumā, radot vietu, kur ikviens tā viesis jūtas silti un mājīgi," pārliecināti ir dizaineri.

Arī mājas saimnieki ir gandarīti ar paveikto rezultātu, īpaši izceļot iekštelpu kopējo noskaņu, krāsu gammu un to salikumus. "Daudzajās telpās tie sasaucas, bet ļoti veiksmīgi arī rada atsevišķo istabu savu konkrēto un ļoti mājīgo raksturu. Īpaši veiksmīgi ir risināts seno, antīko mēbeļu un stila apvienojums ar mūsdienīgo, jaunā tipa mēbelēm un vajadzībām," tā par savu ģimenes ligzdiņu teic saimnieki. Viņi arī atzīmē veiksmīgos un elastīgos risinājumus, kas rasti starp mēbelēm un dažādu cenu līmeņa materiāliem. "Visiem prieku sagādā grīdu izvēle – gan ieejas un sanitāro zonu keramikas flīžu izvēle, gan koka grīdas dēļu un to toņu izvēle. "Atdzīvinoši" un efektīgi izskatās atsevišķu istabu sienu dekoratīvo paneļu izvietojums," piebilst saimnieki, "ļoti atbilstoši – gan krāšņi, gan dekoratīvi, gan funkcionāli ir atrisināta gaismekļu izvēle un to salikumi. Jauki ir izvēlēti noskaņu veidojošie dekoratīvie "nieciņi" un dekori."

Foto ieskats namiņā: