Video: Ņujorkā uzbūvēta pasaulē augstākā dzīvojamā māja

Prestižajā Ņujorkas bagātnieku rajonā nu slejas pasaulē augstākā dzīvojamā māja "Central Park Tower", kura ir 1,550 pēdas jeb aptuveni 472 metrus augsta, atsaucoties uz "The Skyscraper Center" informāciju, vēsta "Business Insider".

Kā atzīmē medijs, 2. vietā pasaulē augstāko dzīvojamo māju topā pašlaik ierindojas dzīvojamā māja, kura atrodas Manhetenas 432 parka avēnijā (Manhattan's 432 Park Avenue). Tā ir 1,397 pēdas augsta (aptuveni 425 metri).

Ēkā būs 197 luksusa klases dzīvokļi, kuru izmērs variē no 133 līdz pat 1625 kvadrātmetriem. Izsmalcinātos apartamentos būs no divām līdz pat astoņām istabām. Kā ziņo "New York Post", dzīvokļus var izvēlēties no 32. stāva un uz augšu, turklāt to pārdošana sākusies jau pērnā gada rudenī. Viens šāds dzīvoklis augstceltnē izmaksā no 6,9 miljoniem ASV dolāru (aptuveni 6,2 miljoniem eiro). Pats dārgākais dzīvoklis, kurš pašlaik vēl ir pieejams, atrodas ēkas 112. stāvā, un tas maksā 63 miljonus ASV dolāru (aptuveni 57 miljonus eiro). Tajā ir piecas istabas un piecas vannasistabas.

Tāpat mājas iedzīvotājiem būs pieejams arī ekskluzīvs klubs ar dažādām ekstrām – "Central Park Club", kas būs 4645 kvadrātmetrus liels. Tajā būs āra terase ar peldbaseinu, spa labsajūtas centrs ar iekštelpu baseinu, kā arī deju zāle, bet ēkas 100. stāvā būs cigāru bārs. Tāpat ēkā būs dažādi veikali, kuri savas durvis apmeklētājiem vērs vaļā jau šī gada 24. oktobrī.

"Tava Māja" pērnā gada novembrī vēstīja, ka ēku paredzēts celt prestižajā Ņujorkas rajonā, kuru iecienījuši bagātnieki – "West 57th Street". Šis nostūris zināms kā vieta, kur pārdota pati dārgākā dzīvojamā ēka Ņujorkā, kas izmaksājusi aptuveni 100,5 miljonus ASV dolāru jeb aptuveni 87 miljonus eiro. Gada laikā māja jau ir uzslieta, bet pilnībā to plānots pabeigt vien 2020. gadā, atzīmē "Business Insider".

