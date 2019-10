Nelielais Mežciema dzīvoklis ir Normunda Bites radošuma pasaule. Šeit top unikāli stīmpanka (steampunk) un dīzelpanka (dieselpunk) dizaina darbi, kurus ieraugot burtiski mute paliek vaļā. Viņš pats sevi dēvē par multimākslinieku, un viņam nevar nepiekrist.

Ikdienā Normunds strādā uzņēmumā, kurš nodarbojas ar akvāriju apkopi un uzstādīšanu, bet savā brīvajā laikā darina unikālus meistardarbus stīmpanka un dīzelpanka stilā, aizraujas ar fotografēšanu, zīmēšanu, raksta stāstus zinātniskās fantastikas žanrā, kā arī brīvā brīdī spēlē datorspēles. Var tikai apbrīnot, kā viņam atliek laika visiem saviem hobijiem un arī mīļajiem cilvēkiem – draudzenei un meitiņai, kā arī to, cik gan radošs darbs un neskaitāmas stundas ir ieliktas, lai no dažādām šķietami nevajadzīgām lietām izveidotu unikālus aksesuārus un dekorus mājai.

Māksliniekam ir arī radošs pseidonīms "INS", kuru ikdienā izmanto arī viņa draugi, uzrunājot Normundu. Viņa pēdējais un sirdij tuvākais vaļasprieks nu jau divus gadus ir stīmpanks. Kā atzīst Normunds, stīmpanku katrs saprot citādi, turklāt katram var būt sava definīcija tam, kas tad tas īsti ir. "Man patīk šāda definīcija – retro alternatīvā vēsture. Stīmpanku ir grūti definēt. Tas ir kaut kas ļoti radošs. Vēl daži saka, ka gotiskais cilvēks atklāja brūno krāsu – un tā radās stīmpanks," smejoties teic Normunds, kurš uzskata, ka stīmpankā ir arī kaut kas no franču rakstnieka Žila Verna fantastikas. "Es esmu dark art [aut. – tulkojumā – tumšā māksla], es nāku no turienes. Vēl aizvien neesmu no turienes aizgājis. Man patīk arī tā tumšā un radošā puse. Radošumam es atklāju jaunu dimensiju," par sevi stāsta mākslinieks, kura dzīvoklī ir izvietoti ap 30 mazākiem un lielākiem darbiem stīmpanka stilā, kas tapuši, kombinējot dažādas detaļas un pat galvaskausus. "Līdz izstādei man vēl ir ko darīt," atzīst Normunds, kurš lolo sapni par savu darbu izstādi.