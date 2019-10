Foto: Lietuvā tētis saviem bērniem uzmeistarojis satriecošu raganas mājiņu

Kamēr daži savu brīvo laiku pavada kādā kūrortā vai laiskojas jūras krastā – Pāvels no Kauņas savām meitām un arī kaimiņu bērniem uzmeistarojis fantastisku raganu māju, vēsta kaimiņzemes medijs "ru.delfi.lt".

Kā medijam atklāja Pāvels, sākumā viņš uzbūvējis nelielu mājiņu savai pirmajai meitai, bet pēc tam, kad piedzimusi otrā meita, viņš nolēmis to uztaisīt lielāku. Ģimenei ir ļoti labas attiecības ar kaimiņiem, tāpēc pie Pāvila meitām nāk rotaļāties arī kaimiņu bērni. Viņš nolēmis – mājiņa jāuzlabo un jāpadara vēl interesantāka mazajiem ķipariem. Šī gada ziemā viņš sāka vākt materiālus raganu mājiņas celtniecībai.

Mājiņa izskatās nestandarta, taču patiesībā tās būvniecība bija gaužām vienkārša. Pirmā stāva griestu augstums ir 180 centimetri, bet otrā stāva – 160 centimetri. Abus stāvus savieno kāpnes, lai bērniem ir ērti pārvietoties šurpu-turpu. Ēkas pirmajā stāvā Pāvels plāno ierīkot bērniem rotaļu virtuvi, bet otrajā stāvā ir guļamistabas, lai bērni var atpūsties. Otrā stāva sienas ir izrotātas ar mīkstajām mantiņām. Kā vēsta "Delfi.lt", raganu miteklis ir pietiekami liels, lai tajā varētu ieiet arī pieaugušais.

Runājot par materiāliem, Pāvels mājiņas būvniecībā izmantoja mitruma izturīgo saplāksni. Medijs arī atzīmē, ka vīrietim šī raganu mājiņas celtniecība neizmaksāja dārgi, jo viņš izmantojis materiālus, kas bija pāri palikuši darbā, kā arī bija jau atrodami mājā. Vaicāts par to, cik šāda mājiņa izmaksāja, Pāvils atzina, ka precīzu summu nosaukt nevar, jo nav sekojis līdzi visām izmaksām.

"Es darbā šķiroju atkritumus, tāpēc man bija žēl tos izmest. Tā es izlēmu no tiem uzbūvēt mājiņu, netērējot par to daudz naudas. Tādas mājiņas maksā dārgi, bet man bija iespēja to uzcelt lēti," medijam skaidroja radošais tētis.

Kopumā mājas būvniecība viņam aizņēmusi 30 dienas. Lielākoties viņš to būvējis savā brīvajā laikā. Tāpat viņš atklājis, ka mājiņas būvniecībai talkā nākuši arī kaimiņi un sieva, bez kuru palīdzības viņš viennozīmīgi nevarētu uzcelt tādu māju.