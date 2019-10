Izmantot katru centimetru telpā: gaišs un kompakts dzīvoklis klusajā centrā

Viens no nelielu dzīvokļu lielākajiem izaicinājumiem ir tos iekārtot tā, lai pietiktu vietas pilnībā visam. Šoreiz ielūkosimies kādā parku un vēstniecību ieskautā dzīvoklī klusajā centrā, kurā izmantoti knifi vietas iegūšanai un telpas vizuālai palielināšanai.

Kā portālam "Tava Māja" pastāstīja "Imperioestate" līdzīpašniece Anete Kupriša, dzīvokļa kopējā platība ir 35 kvadrātmetri. Viņa skaidro, ka dažādos veidos telpās tiek panākts plašuma efekts, piemēram, priekšnamā, viesistabā un guļamistabā talkā nākuši masīvie spoguļi, kas izvietoti pie sienām. Savukārt ēdamzonai izvēlēts stikla galds, kas šķietami neaizņem vietu sava caurspīdīgā izskata dēļ. "Plašuma sajūtu mājoklī dod arī dzīvokļa augstie griesti," tā Kurpiša.

Istabās izmantota maiga krāsu palete, un gaišie toņi ieturēti visā mājoklī – sākot no virtuves līdz pat guļamistabai. Virtuve šajā mājoklī nav atdalīta no viesistabas ar durvīm. Tā ir pavisam neliela un kompakta, tāpēc šāda tipa virtuvēs pietiek vieta viena, maksimums diviem pavāriem. Arī ēdamzonai šī iemesla dēļ atrasta vieta pie vienas no viesistabas sienām.

Tāpat dzīvoklī nav izvietots ārkārtīgi daudz dekoru, taču tas ļauj dažiem akcentiem fotogleznu izskatā jo īpaši izcelties. Runājot par mēbelēm, ierīcēm un citiem elementiem, gaišajā mājoklī apvienoti kontrastējoši materiāli, piemēram, koks, metāls un stikls, radot neparastu savienojumu.

Aiz guļamistabas sienas ir paslēpusies vēl viena telpa, kuru pirmajā acu uzmetienā pat var nepamanīt. Tā ir piecus kvadrātmetrus lielā garderobes telpa, kas pilda skapja funkcijas. Šādas telpas ir apsverams risinājums, jo tajās var ne tikai glabāt drēbes, bet arī žāvēt un gludināt veļu.