Foto: Košā Bārbijas sapņu māja Kalifornijā, ko var noīrēt ikviens

Kalifornijā ir par vienu košu māju vairāk, jo tur uzbūvēta slavenās lelles Bārbijas Malibu Sapņu māja ("Barbie Malibu Dreamhouse"), kurā netrūkst ne tikai rozā krāsas, bet arī dažādu meitenīgu interjera detaļu. Turklāt – šo iespaidīgo Bārbijas māju šī gada oktobrī var noīrēt ikviens interesents!

Naktsmītņu rezervēšanas platforma "Airbnb" nākusi klajā ar paziņojumu, ka oktobrī vien par 60 ASV dolāriem būs iespējams rezervēt arī Bārbijas māju Kalifornijā. Vien "āķis" ir tāds, ka māju iespējams rezervēt no 23. oktobra pulksten 11, bet uzturēties tajā varēs divas dienas – no 27. oktobra līdz 29. oktobrim. Rozajā "pilī" varēs uzturēties kopumā tikai četri cilvēki. Uzņēmums arī uzsver, ka šis nav konkurss. Kā skaidro "Airbnb", šī unikālā un vienreizēja iespēja ir par godu Bārbijas dzimšanas dienai, jo šogad viņa svin 60 gadus [aut. – dzimšanas diena bija 3. martā]. Turklāt "Airbnb", atzīmējot šo notikumu, ziedos naudu projektam "The Barbie Dream Gap Project GoFundMe".

Māja ir ļoti iespaidīga ne tikai interjera ziņā, bet arī lokācijas, jo no tās paveras ainavisks skats uz Kluso okeānu. Rozā nams ir trīsstāvīgs, un tajā ir divas guļamistabas, peldbaseins, burbuļvanna, kinozāle un virtuve, kur pagatavot gardu maltīti. Tāpat māja ir aprīkota ar citām ikdienā nepieciešamajām lietām, tāpēc ciemiņiem nevajadzēs satraukties par sīkumiem, tajā skaitā arī to, vai mājā ir matu fēns un dvieļi. Jāņem vērā, ka Bārbijas mājai ir arī strikti noteikumi – tajā nevar smēķēt, nedrīkst rīkot ballītes vai cita veida pasākumus, tajā nedrīkst uzturēties mājdzīvnieki, bet peldbaseinā nedrīkst atveldzēties ar stikla glāzēm rokās.

"Airbnb" vēsta, ka ciemiņus silti sagaidīs Bārbijas draugi – slavenību friziere Džina Atkinsa un viņas uzņēmums "Mane Addicts Creator Collective", kā arī šefpavāre Džina Klarka-Helma, kas pagatavos debešķīgu maltīti un novadīs meistarklasi virtuvē. Savukārt par atraktīvu un izglītojošu gaisotni gādās pilots un aviācijas inženieris Džils Mejerss, kurš aizvedīs ekskursijā uz Kolumbijas memoriālo kosmosa centru, bet Ibtihādža Muhameda, kura ir ASV paukošanās meistare un medaļu ieguvēja, rādīs klasi paukošanā.

"Bārbija ir ļoti sajūsmināta dalīt savas mājas komfortu, kā arī uzņemt jaunus draugus savā burvīgajā apkaimē," tā slavenās lelles teikto citē "Airbnb".

Kā par Bārbijas nama izīrēšanu joko CNN: "Neaizmirsti Kevinam pastāstīt par saviem plāniem!"

Foto ieskats Bārbijas Malibu sapņu mājā: