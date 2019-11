Kompakts divlīmeņu dzīvoklis Rīgā ar logiem sienas platumā

Ja reiz dzīvoklī ir augstie griesti, kāpēc gan neizveidot otro stāvu? Šoreiz piedāvājam ielūkoties kādā teju 34 kvadrātmeru kompaktā dzīvoklī, kurā guļamistaba iekārtota virs pārējām mājvietas telpām.

Kā portālu "Tava Māja" informēja ''Dream International'' nekustamo īpašumu aģents Romāns Zaika, ēka, kurā atrodas dzīvoklis, kādreiz izmantota kā sporta zāle, taču vēlāk renovēta un pārveidota dzīvojamajā majā.

Izstaigājot dzīvokli un nepaverot skatu augšā, varētu rasties jautājums – kur ir guļamistaba? Ņemot vērā, ka dzīvoklis atrodas pēdējā mājas stāvā, augstie griesti devuši iespēju izveidot otro stāvu, tādējādi ļaujot dzīvoklim iegūt vēl vienu telpu.

Dzīvoklī izolēta no citām telpām ir tikai vannasistaba, kamēr virtuvi un ēdiena gatavošanas zonu no viesistabas jeb atpūtas stūrīša atdala ēdamgalds. Viena no mājokļa "odziņām" ir plašie logi ar franču tipa balkonu, kas aizņem teju veselu mājvietas sienu.

Viscaur dzīvoklim izmantots klasiski melnbaltais savienojums – gan mēbelēs, gan arī sienu apdarē un interjera elementos. Vienkāršo un piezemēto interjeru papildina koši elementi sienu akcentu, spilveni un citi dažādi sīkumi, taču par mājīgumu rūpējas mīkstais paklājs pie dīvāna. Tāpat vērts piebilst, ka uzmanības piesaistīšanai labi darbojas arī koka pakāpieni, kas veiksmīgi saskan ar skapi garajā koridorī.