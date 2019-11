Zane un Jānis Kuļikovski mājās ir diezgan reti, jo lielu daļu viņu dzīves aizņem biznesa braucieni uz citām pasaules valstīm. Tomēr māju sajūta abiem ir un paliek šeit, Latvijā, viņu omulīgajā 116 kvadrātmetru dzīvoklī Skanstes apkaimē.

Zane un Jānis ir partneri uzņēmumā "L.J. Linen", un viņus droši var dēvēt par ceļojošo ģimeni – ne tikai darba dēļ, bet arī tāpēc, ka dzīvesvietu līdz šim mainījuši ļoti bieži. Turklāt abi atklāj, ka arī tagad nesteidzīgā garā lūko pēc jaunas mājvietas, jo bērni ir paaugušies.

Sākumā ģimene dzīvojusi pie Brasas mazā dzīvoklī, pēc tam pārcēlusies uz kādu mirkli pie Jāņa vecākiem Ziepniekkalnā. Tad no Ziepniekkalna pārcēlušies uz Vecrīgu, kur skaistā namā Laipu ielā nodzīvojuši vismaz 2 gadus, pēc tam jaunā mājvieta bijusi Tomsona ielā, bet pēc Tomsona ielas pārcēlušies uz Mārupi, kur nodzīvojuši visilgāk – trīs līdz četrus gadus. Taču nu par savām mājām viņi sauc saules pielieto dzīvokli Skanstes apkaimē, kur dzīvo jau gandrīz deviņus gadus kopā ar bērniem Ralfu un Annu. "Pārcelties mums bija ļoti viegli, jo divu gadu laikā nevar jau paspēt uzaudzēt nekādu lielo bagāžu. Parasti automašīnu piekrāmējam un vienā reizē aizbraucam," par pārcelšanās procesu teic Jānis.

Dizaineres profesionālais pieskāriens

116 kvadrātmetru dzīvoklī ir četras istabas – trīs guļamistabas un viesistaba. "Viena guļamistaba sākotnēji bija vienkārši kā "piedēklis". Tā kā mums ir divi bērni, kas ik gadu paliek vecāki, mēs izdomājām, ka īstenībā tajā telpā varam uztaisīt vēl vienu istabu, un tas arī veiksmīgi sanāca. Dēlu mēs iekārtojām tur, bet meita dzīvo atsevišķā istabā," stāsta Jānis. Ralfa istabā ir liels Latvijā ražots skapis, kas taisīts pēc interjera arhitektes Annas Buteles skices, bet pie griestiem ir piekarinātas "planētas", jo Ralfs ar tēti aizraujas ar astronomiju. Viesistabā ir novietots arī teleskops, kuru tēvs ar dēlu liek lietā. "Abi divi pēta Mēnesi," stāsta Zane. Savukārt meitas Annas istabā valda cita pasaule – te ir rozīgs maigums, pūkainas mantiņas un citas meitenīgas lietas.

Zanes mīļākā vieta mājoklī esot viesistabas lielais galds, jo ļoti patīk uzņemt viesus. Uz galda tiek klātas gardas maltītes vai norit azartiski galda spēļu vakari. "Tad arī ir tā sajūta, ka ir forši. Šī ir tā vieta, kur es labi jūtos – esmu mājās, savā vietā, esmu pie kārtīga latviešu koka galda, un apkārt man ir cilvēki, kas man ir mīļi," tā Zane. Savukārt Jānim pirmais, kas nāk prātā, ir dīvāns, kur var relaksēties pēc ikdienas darbiem: "Bērni deso apkārt, Zane pa virtuvi rosās, bet šeit ir vislabākā vieta, kur atpūsties. Tad pat televizoru nevajag, jo apkārt ir čalas."

Mājokļa interjeru viņiem pirms trim gadiem veidojusi interjera arhitekte Anna Butele, kura ir interjera autore arī Jāņa un Zanes birojam. "Liekas, it kā tas būtu pirms trim mēnešiem, bet pagājuši jau trīs gadi," papildina Jānis. Viņš arī atklāj – viņu ļoti aizrauj arhitektūra un dizains, tāpēc abi jau skaidri zinājuši, ko vēlas sava mājokļa interjerā.

Ģimene pirms Annas veikuma mājokli iekārtojusi pašu spēkiem, bet tad vienā brīdī nolēma, ka sava dzīvesvieta jāuztic profesionālim. "Gribējās, lai kāds iesaka un lai nav tā, kā bija, bet lai ir kaut kas citāds. Vēlējāmies arī kādus interjera risinājumus, kam paši nebūtu sadūšojušies," norāda Zane, un Jānis viņai piebalso. "Dizains mums ir lakonisks. Iepriekš mums bija vēl lakoniskāks – divi balti dīvāni un stikla galds, tāds ļoti skandināvisks stils. Šis ir tas, kas mūs saista vairāk," uzsver dzīvokļa saimnieks. Interjera arhitektes radošajā procesā nomainīta lielākā daļa mēbeļu, bet dzīvokļa stils, kā uzsver Jānis, palicis. "Tā kā mēs esam par sevi diezgan pārliecināti cilvēki, tad, iespējams, mums dizaineri arī sanāca "atsviest" atpakaļ uz to sākotnējo stilu," piebilst Jānis, "rezultāts tagad ir ļoti līdzīgs tam, kāds tas sākumā bija." Pirmās dizaineres skices bijušas stipri citādas, bet kopīgiem spēkiem nonākuši pie gala rezultāta, kas ir pašlaik. No vecā dzīvokļa interjera palicis vien baltais "Ikea" televizora skapītis. "Es nesaprotu tos, kuri pērk ārkārtīgi dārgas mēbeles vai interjera priekšmetus. Manuprāt, tas ir tāpat kā ar vīnu – tu vari iztērēt kaudzi naudas un nopirkt labu vīnu, bet, ja tu pats esi pietiekami drosmīgs vai kaut ko no tā saproti, tu vari arī aiziet un nopirkt vīnu no apakšējiem plauktiem, kurš ir tikpat labs. Tāpat ir arī ar mūsu interjeru," norāda Jānis.