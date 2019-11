Foto: Otro elpu ieguvusi Ņujorkas ikoniskākā luksusa viesnīca 'The Waldorf Astoria'

Ņujorkā ir ļoti daudz tūrisma objektu, un viens no tiem ir arī luksusa viesnīca "The Towers of the Waldorf Astoria", kurā uzņemtas vairākas slavenas filmas, piemēram, "The Great Gatsby", "The Godfather" un citas. Kopš 2017. gada viesnīcā notiek aktīvi rekonstrukcijas darbi, kas beidzot ieiet noslēguma fāzē.

Kā raksta portāls "Uncrate", viesnīca apmeklētājiem slēgta 2017. gadā. Savukārt viesnīcas mājaslapā teikts, ka atjaunošanas darbi varētu ritēt vismaz divus līdz pat trīs gadus, tātad – vismaz līdz 2019. gadam. Tagad tapis zināms – ikoniskā viesnīca durvis apmeklētājiem varētu vērt 2020. gada sākumā, raksta "Uncrate".

Viesnīcas atjaunošanas darbi izmaksājuši 1 miljardu ASV dolāru (aptuveni 900 miljonus eiro). Par šo naudu ne tikai ēkas fasāde un koplietošanas telpas ieguvušas jaunu elpu, bet arī 350 lukusa numuriņi un 375 dzīvokļu tipa privātie apartamenti. Izsmalcinātie apartamenti lielākoties ir 157 kvadrātmetrus plaši, turklāt tajos ir līdz pat četrām guļamistabām, vēsta "Uncrate". Šajos apartamentos ir arī lielas dzīvojamās istabas, kas aprīkotas ar plašām izklaides iespējām. Savukārt Ņujorkas nekustamo īpašumu portālā "6sqft" tiek vēstīts, ka viesnīcas apmeklētājiem būs privāta ieeja ēkā un arī 24 metrus garš baseins.

47. stāvus un 190,50 metrus augsto "Art Deco" pērli parka avēnijā (Park Avenue) sāka celt 1929. gadā, bet pabeidza – 1931. gadā. Tai vismaz 20 gadus piederēja arī pasaules augstākās viesnīcas tituls, teikts mājaslapā "skyscraper page".