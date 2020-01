Ar telpaugiem, gleznām un klubkrēsliem dīvāna vietā: stilīgs dzīvoklis Rīgas centrā

Iekārtot dzīvokli ar elementiem no skaistumkopšanas salona – šādu variantu gaumīgā rezultātā izdevies pārvērst kādā dzīvoklī Rīgas centrā, kur gozējas dažādas interesantas dizaina lietas. Kā stāsta saimniece, pēc dzīvokļa iegādes tajā veikts kapitālais remonts, taču vislielākās pūles prasījis koka durvju atjaunošanas darbs.

Dzīvoklis atrodas kādā klusā Rīgas centra iekšpagalmā. 100 kvadrātmetru lielajā platībā iekārtotas četras istabas, no kurām trīs ir izolētas, bet viena – caurstaigājama. Tāpat mājoklī ir plašs koridors, kā arī tādas sadzīvei nepieciešamas telpas kā virtuve, vannasistaba un tualete. Viena no dzīvokļa odziņām ir aptuveni trīs metru augstie griesti.

Kā portālam "Tava Māja" pastāstīja dzīvokļa saimniece Violeta Brenčeva, dzīvoklī veikts kapitālais remonts, iebūvējot virtuves iekārtu un sadzīves tehniku: "Dzīvokli sākotnēji iegādājāmies neremontētā stāvoklī, lai būtu tuvāk savam mazajam uzņēmumam – skaistumkopšanas salonam, kas atradās turpat – Berga Bazārā. Pirms to iegādājāmies, dzīvoklis bija nodots īrei – pamatīgi nolaists, gandrīz pusgadu tika veikts remonts, sākot ar jaunu logu, radiatoru nomaiņu, beidzot ar veco koka grīdu, parketa un griestu dekoratīvo elementu atjaunošanu. Bijām plānojuši šeit dzīvot ilgtermiņā, taču plāni mainījās, parādījās jauni projekti un izaicinājumi, kā rezultātā šobrīd dzīvoklis meklē jaunus saimniekus."

Runājot par interjeru, Violeta atklāj, ka vairākas dzīvokļa mēbeles nākušas no skaistumkopšanas salona: "Kad to pārdevām, daudzas lietas, piemēram klubkrēslus, gleznas, zaļos telpaugus paņēmām līdzi, un tas viss ļoti labi iederējās mūsu dzīvoklī." Lielai daļai mēbeļu atrasta vieta atpūtas telpā. "Viesistabā izvietojām lielo plauktu ar zaļumiem, kā arī zaļos klubkrēslus, mūsu mīļākās gleznas, kas nākušas no draugiem un mākslas studentiem, piemeklējām atbilstošu lampu un paklāju, radot kaut ko piesātinātu ar botānisku, bet tajā pašā laikā mājīgu un siltu atmosfēru."

Foto: Publicitātes foto

Violeta atklāj, ka klubkrēsli labi noder ērtai sēdēšanai vai filmu seansiem, taču tie nav piemēroti, lai stundām ilgi zvilnētu pie televizora, kas savā ziņā motivē darīt kaut ko aktīvu. "Neapzināti, bet kā ģimene esam tikai ieguvēji ar šādu viesistabas iekārtojumu, kas nevilina ar lielu, ērtu, mīkstu dīvānu, kurā pazust uz visu dienu," tā saimniece.

Savukārt vannasistabā izvēlēti neitrāli, pelēki toņi, kas pieskaņojas arī skatam pa logu. "Akcentējām grīdu, izvēlējāmies raibas, pelēkbaltas grīdas flīzes un divu dažādu pelēku toņu sienas flīzes. Tā kā vannasistaba ir plaša, varējām atļauties tajā ievietot gan vannu, gan duškabīni, gan arī otru tualetes podu." Pirmais no tiem atrodas atsevišķā viesu tualetē, kas arī ir pelēkos toņos ar vairākām bilžu flīzēm un ataino Amsterdamas pilsētas skatus. "Arī sienas istabās izvēlējāmies krāsot divu veidu pelēkos toņos, radot mierīgu un harmonisku atmosfēru."

Vēstīts, ka visvairāk pūļu prasījis veco koka durvju atjaunošanas darbs. Tās ir daudz un masīvas, tāpēc darbs prasīja gandrīz divus mēnešus – tās dienu no dienas tika slīpētas, pulētas, pārkrāsotas, bet gala rezultātā ieguvušas jaunu elpu.