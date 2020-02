Itālijas piekrastes pilsēta piedāvā iegādāties mājas par 1 eiro

Lai gan kādam varētu šķist, ka piedāvājums iegādāties māju par aptuveni eiro uztverams kā joks, raidsabiedrība CNN norāda uz pretējo. Vairākām Itālijas provincēm un atsevišķiem ciematiem pievienojusies arī dienvidaustrumu pilsēta Taranto, kurā mājas pārdod par šādu summu.

Pērnā gada laikā šis piedāvājums – par vilinošu cenu iegādāties māju Itālijas laukos – kļuvis teju vai par tendenci. Ziņas nāca no gleznainā Ollolai kalnu ciemata Sardīnijā, arī Bivionas Sicīlijā un daudzām citām vietām, taču tagad šim sarakstam pievienojusies arī pirmā Itālijas pilsēta – Taranto, kurā sapni par lauku māju var realizēt teju ikviens interesents.

Jāteic gan, ka viss nav tik vienkārši. Vecpilsētas mājas, kas tiek pārdotas par šādu summu, nav nedz greznas pilis, nedz arī pavisam vienkārši labiekārtotas ēkas. Iegādājoties māju par vienu eiro, jauno saimnieku pienākums un atbildība ir remonta gatavībā esošajā īpašumu atjaunot, kā rezultātā kopējās izmaksas būs daudz lielākas.

Ziņots, ka sākotnēji piedāvājumam izliktas 15 mājas, taču ar laiku skaits varētu pieaugt. Kā skaidrojusi Taranto īpašumu pārstāve Frančeska Vidžāno, Itālijā ir ļoti strikti noteikumi attiecībā uz arhitektūru un vēsturiskām ēkām, tāpēc māju atjaunošanas un restaurācijas procesā būs jāsaglabā esošais stils.

Taranto atrodas valsts dienvidos, Apūlijas reģionā jeb "zābaka papēdī". Pēdējos gados piekrastes pilsētā strauji sarucis iedzīvotāju skaits, tāpēc varasiestādes meklē veidus, kā cilvēkus ostas vietai piesaistīt no jauna. Šādā veidā arī nebūtībā pamestajām ēkām tiktu piešķirta otrā dzīve.

Apūlijas reģions atzinību izpelnījies savas kulinārās bagātības, senās arhitektūras un daudzveidīgo piekrastes pilsētu dēļ, taču tūristu ziņā tas nebūt nav tik liels "magnēts" kā, piemēram, Toskāna. Viena no atpazīstamākajām un iespaidīgākajām būvēm ir "Castello Aragonese", kas 15. gadsimtā veidota kā cietoksnis.



Vidžāno skaidrojusi, ka māju piedāvājums par uzmanību piesaistošo summu ir viens no veidiem, kā palīdzēt tūrismam pilsētā uzplaukt no jauna. Viņa norāda, ka interese par "1 eiro mājām" jau šobrīd esot no dažādām pasaules malām – Dienvidamerikas, Ziemeļamerikas un Eiropas.

Mūsdienās īpašumus savā rīcībām iespējams iegūt patiesi interesantos veidos. Kā piemēru var minēt māju Kanādā, kuras jaunais īpašnieks meklēts ar vēstuļu konkursa palīdzību. Savukārt Francijā izskanēja piedāvājums par 50 eiro iegādāties daļu vēsturiskas pils, tādējādi kļūstot par leģendām apvīta īpašuma vienu no saimniekiem. Par šo tēmu turpini lasīt šeit.