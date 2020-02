Mākslinieciska pērle aiz 'hruščovkas' fasādes: omulīgs dzīvoklis Olainē

Vai lietoto mēbeļu veikalos, antikvariātos un labdarības veikaliņos ir iespējams atrast kaut ko mājai piemērotu? Šis četristabu dzīvoklis Olainē, kur ne tikai durvis pārtapušas par galdu, bet arī vairākkārt mainītas sienu, grīdu un griestu krāsas, ir tam acīm redzams apstiprinājums.

Kā portālam "Tava Māja" pastāstīja dzīvokļa saimniece Zanda Jansone, 72 kvadrātmetru platībā ir trīs izolētas telpas, savukārt viesistaba – caurstaigājama. Viņa uzsver, ka mājai apkārt esošie koki nodrošina to, lai ceturtajā stāvā nebūtu jādomā par aizkariem kā obligātu nepieciešamību.

Zanda atklāj, ka pēdējo 10 gadu laikā dzīvoklis mainījies vairākkārt – līdzko radusies jauna interjera ideja, tā ātri tikusi realizēta: "Piemēram, atrodot vecas durvis, tās kļuva par galdu. Arī sienu, grīdu un griestu krāsa bieži mainīta, pielāgojoties gadalaikiem, noskaņojumam vai aktuālajām tendencēm." Par interjera dizaina "likumiem" vai speciāli veidotu mājīgumu šeit īpaši nav domāts, jo saimniece uzticējusies intuīcijai un gaumei, dzīvokli iekārtojot atbilstoši savām sajūtām.

Lielākā daļa gleznu, kas atrodas pie sienām, ir dzīvokļa īpašnieces radītas. "Daudzviet dzīvoklī atrodas arī citi mākslas darbi – pārsvarā tie ir draugu radīti – grafikas, kolāžas, fotogrāfijas," runājot par darbu īpašu nozīmi, stāsta Zanda.

"Pēc dzīvokļa iegādes veikts kapitālais remonts. Tika atsegtas un saglabātas ķieģeļu sienas un koka grīdas – tas sniedz autentiskāku sajūtu, un dzīvoklis attālinās no klasiskā "eiroremonta" estētikas. Šī iemesla dēļ arī nolemts atstāt gan sienas, gan atjaunot koka grīdas," turpina saimniece. Viņa arī atklāj, ka remonta laikā ieguldīti lieli līdzekļi un darbs sienu līdzināšanā, jo tās bija tik šķības, ka istabās nevarēja nomainīt un ielikt durvis.

Foto: Privātais arhīvs

"Interjerā izmantotas mēbeles un lietas, kurām ir stāsts," teic Zanda. "Lielākā daļa dizaina elementu ir no lietoto mēbeļu veikaliem, antikvariātiem vai labdarības veikaliņiem. Koka durvis, kas kalpo kā galds, tika atrastas kādas Rīgas centra mājas iekšpagalmā, noliktas pret miskastēm ārā mešanai. To iepriekšējais īpašnieks varēja tikai nopriecāties, ka kāds par tām ieinteresējies un gatavs atvieglot to utilizāciju."

Savukārt drēbju glabāšanai kalpo divi antīki skapji, kuri atrasti īpašnieces vasaras mājā – tie jau bijuši ķirmju apdzīvoti, teju iznīcināti. "Tika veikta abu skapju restaurācija, un nu tie kalpos, domājams, vēl 100 gadu. Kopš Latvijā atvēries "IKEA", dzīvoklī parādījušās arī vairākas mēbeles un aksesuāri no šī mēbeļu ražotāja. Varētu teikt, ka interjers ir demokrātisks un tajā galvenais ir atjautība un spēja par pieejamiem līdzekļiem mājokli iekārtot tā, lai patīkami un ērti ir gan saimniekiem, gan ciemiņiem."

Šobrīd gan skaistais dzīvoklis ir jaunu saimnieku meklējumos. Lēmums par dzīvokļa pārdošanu pieņemts, jo pieaugušie bērni pārvākušies uz Rīgu un dzīvoklis kļuvis par lielu. Kā raksturo Zanda, dzīvoklis ir piemērots ģimenei ar bērniem – katram pa savai istabai un kopēja viesistaba, kur visiem sanākt kopā.