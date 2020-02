Pirms un pēc: trīs mājokļi Latvijā, kas piedzīvojuši neticamas pārvērtības

Allaž ir patīkami aplūkot pirms un pēc bildes, jo tad var redzēt iespaidīgās izmaiņas. "Tava Māja" no savas kolekcijas ir sarūpējusi pārvērtību stāstus, kuros galvenajā lomā ir ne tikai brīvdienu mājas viesu uzņemšanai, bet arī lauku māja.

Viens ir tas, ko varam novērtēt fotogrāfijās, kad viss jau ir gatavs, bet cita lieta ir milzīgais saimnieku ieguldījums, lai šiem namiem dotu otro iespēju. Uzteicama ir saimnieku neatlaidība un gribasspēks, lai šīs ēkas kā fēnikss no pelniem atdzimtu no jauna. Padomu izlasē zemāk varēsi izlasīt pašu saimnieku stāstus par to, kā gājis pārvērtību laikā, cik viegli vai grūti bija pielāgot interjeru, kā arī varēsi aplūkot plašu galeriju, kurā ir bildes pirms un pēc.

Ja arī tu zini kādu mājokli, kas piedzīvojis pamatīgas pārvērtības, tad pastāsti par to "Tava Māja" e-pastā: maja@delfi.lv

Kā fēnikss no pelniem: pussagruvis šķūnis Lēdurgā pārtop greznā namā

"Es saņēmu mantojumā pilnīgi nolaistu īpašumu, kas bija aizaudzis. Tur cilvēki nebija dzīvojuši gadu desmitiem," stāsta saimniece Žanete Brauna - Rimšele, kura kopā ar ģimeni un lieliskiem meistariem Lēdurgā pussagruvušam šķūnim devusi otro elpu. Tas kā fēnikss atdzimis no pelniem, pārtopot skaistā šķūnī, kurā var uzņemt viesus.

Neticamās pārvērtības: burvīga brīvdienu māja Sērenē, kas vēl nesen bija saimniecības ēka

Fakts, ka Latvijā ir ļoti daudz uzņēmīgu un entuziastisku cilvēku, nepaliek nepamanīts. Šis stāsts ir kārtējais pierādījums tam, ka ir cilvēki, kas novērtē vēsturi un vēlas atstāt aiz sevis ko paliekošu, un ka māja ir kas vairāk par jumtu un sienām. Vēl pirms dažiem gadiem šī bija gaužām vienkārša saimniecības ēka, bet nu tā piedzīvojusi fantastiskas pārvērtības un ir etalons tam, ka vajag ļaut fantāzijām lidot pāri robežām.

Pirms un pēc: lauku māja Valmieras pusē, kas ieguvusi otro elpu

Mani allaž aizrauj cilvēki, kas novērtē vēsturiskas vērtības un piešķir tām jaunu elpu, nevis aizstāj ar ko jaunu. Protams, dažreiz krietni vienkāršāk un izdevīgāk ir uzcelt jaunu māju, taču bēdīga paskata lauku īpašumu Latvijā ir tik daudz, ka darba rokas un vēlme tās atjaunot ir gluži vai nepieciešamība. Šoreiz stāsts tieši par to – uzņēmīgiem latviešiem, kas atjaunojuši bēdīga paskata namiņu un tagad var pasist sev uz pleciņa par labi padarīto darbu.

