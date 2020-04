Foto: Igaunijas iedzīvotāja uzbūvē māju par nieka 2000 eiro

Pirms trim gadiem ergoterapeite ar Talvi Tooma ar māti iegādājās vecu koka saimniecības ēku kompleksu Vedrē. Lai gan visu ēku atjaunošana prasīs vēl vairākus gadus, bet kaut kur ir jādzīvo – viņas nolēma izveidot pagaidu mājokli, atsaucoties uz portālu "Maaleht", raksta "Delfi Dekor".

"Mūsu saimniecība ir 160 gadus veca, to nepieciešams atjaunot, bet mums bija nepieciešama vieta, kur nakšņot. Nākotnē, kad mūsu māja būs atjaunota, šo mazo māju varēs izmantot viesu izmitināšanai," tā Talvi.

Kā raksta kaimiņzemes medijs, 2017. gada decembrī viņa pamanījusi sludinājumu, kurā pārdod "kasti". 18 kvadrātmetrus mazā ēka maksāja 1200 eiro. Tās uzstādīšana nebija no vieglākajām, jo jaunie saimnieki saskārās ar vairākām grūtībām – zeme "šķīdusi ārā", tad iebraucamais ceļš tehnikai bijis pārāk šaurs, kā arī ceļa slīpums bijis pārāk liels. Par spīti grūtībām – tikai pirms gada Talvi varējusi beidzot sākt īstenot savu mini pagaidu mājas projektu. Jau kopš pērnā gada decembra viņa šeit dzīvo pastāvīgi.

Mini mājas uzstādīšanas process 2017. gadā.



Kopumā remontdarbi mazajā mājā ilga četrus mēnešus. Kā atklāj Talvi, viņa mājokli varēja remontēt tikai brīvdienās, jo pārējās dienās viņa mācījusies Tallinā. "Tā kā es neko nezināju par remontiem, tad man nācās konsultēties ar profesionāļiem," norāda mājas saimniece. Mazais mājoklis pārvērties līdz nepazīšanai – jaunās saimnieces demontējušas visu iekšējo apdari, nosiltinājušas ēku, nomainījušas tai logus, nomainījušas jumtu un veikušas vēl citus darbiņus, lai mājoklis kļūtu daudz maz apdzīvojams un pievilcīgs. Talvi kā lielākās grūtības min tieši logu maiņu, jo viņas ar mammu abas neko no tā nesapratušas, bet liels palīgs logu maiņā bijis internets. Pagaidām vēl saimnieces prāto, kādu apkuri mājoklī labāk izvēlēties – iegādāties nelielu krāsniņu vai arī māju apsildīt ar elektrību.

Tā kā mājoklis ir vien 18 kvadrātmetrus liels, tad tajā visam, protams, vietas nav, tajā skaitā arī labierīcībām. Tās ir 30 sekunžu gājienā no mājokļa.

Saimniece kopumā secina, ka mājokļa remontam un mēbelēm iztērēti 1000 līdz 1200 eiro. Turklāt nama bijušais īpašnieks viņai vēl iedevis celtniecības materiālus, kas samazināja remonta izmaksas. Jaunas mēbeles šim mājoklim netika pirktas – viss tika sagrabināts no lielā kompleksa mēbelēm, turklāt saimniece arī dažas lietas pārtaisījusi pašas spēkiem. Kā raksturo mini namiņa īpašniece – nams ir ļoti vienkāršs, jo viņai bija svarīgi, lai tajā vienkārši varētu gulēt, strādāt pie galda vai no rīta pagatavot kafiju. Tā kā māja ir maza, tad nākas domāt radoši, tāpēc viņa arī medijam atklāj knifiņu par mantu uzglabāšanu – zem gultas ir vairākas kastes, kurās ir saliktas drēbes un citas lietas. Ikdienā Talvi apzināti izvairās no nevajadzīgu pirkumu veikšanas, bet, ja tomēr kaut kas mājoklim jānopērk, tad viņa dod priekšroku lietotām lietām. Ja viņai šķiet, ka mājoklis jau ir pārblīvēts, tad viņa veic rūpīgu inventarizāciju, lai atbrīvotos no liekā, raksta medijs.

Kā secina saimniece – šajā mājā var dzīvot arī divatā. "Es esmu diezgan aktīvs cilvēks, turklāt man nepatīk ilgi sēdēt mājā," tā saka rosīgā mājokļa saimniece.

Foto zemāk vari lūkot ne tikai ieskatu 160 gadus vecajā ēku kompleksā un tā atjaunošanas darbos, bet arī vari gūt ieskatu pagaidu mini mājā: