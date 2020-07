No ārpuses necila padomju laika māja – iekšpusē omulīgs trīsstāvu dzīvoklis

Reizēm šķietami necilas ēkas no ārpuses slēpj īstus dārgumus, un viens no šādiem dārgumiem atrodas arī Pērnavā. Padomju laika mājā ir trīsistabu dzīvoklis, kurā valda omulība, bet tas nav viss, jo, kā izrādās, liels bonuss šim īpašumam ir arī iekoptais mazdārziņš.

Nekustamo īpašumu portāla "Kinnisvara" pārstāvji medijam "Delfi Dekor" pastāstīja, ēka ir celta 1963. gadā, turklāt tā ir viena no pirmajām korporatīvajām ēkām, kas tapusi Pērnavā. Neskatoties uz to, ka mājai jau ir krietns vecums – ēkas iedzīvotāji joprojām to uztur labā stāvoklī. Mājokļa saimnieki rūpējas ne tikai par mājas tehnisko stāvokli, bet arī mazdārziņu, kurā ir ne tikai siltumnīca, bet arī augļukoki, skujeņi, dažādas puķes un dārzeņi. "Delfi Dekor" gan precizē, ka katram dzīvokļa saimniekam ir savs zemes pleķītis pie mājas, kuru viņi iekārto pēc sirds patikas.

Lai gan mājā kopumā ir desmit dzīvokļi. šoreiz apskatīsim vienu no dzīvokļiem šajā mājā, kura kopējā platība ir 92 kvadrātmetri. Plašs, bet mājīgs dzīvoklis, kurā ir arī iespaidīgs balkons. Kāpēc iespaidīgs? Kā izrādās, balkona izmēri sasniedz pat vienas istabas lielumu. Taču tas nebūt nav viss, jo dzīvoklī ir ierīkota arī sauna, kas vienlaikus kalpo arī kā vīna pagrabs, protams, tas savu funkciju kā vīna pagrabs pilda vien tad, kad sauna nav iekurināta.

Maigā persiku krāsas māja, kurā atrodas omulīgais trīsstāvu dzīvoklis.

Dzīvoklis ir visai neparasts sava plānojuma dēļ, jo tas kopumā aizņem trīs stāvus. Ja runā par interjeru – tas ir raibs kā dzeņa vēders, jo tajā sadzīvo gan košās, gan maigās krāsas. Medijs vēsta, ka šajā mājoklī ir ne tikai skandināvu stila vēsmas, bet arī kaut kas no eklektikas. Kā izskatās dzīvoklī – lūko galerijā zemāk! Kas zina, varbūt varēsi aizlienēt arī savam mājoklim kādu interjera ideju!

