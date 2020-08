Sarkanā 'odziņa' Tallinā – māja ar saunu un romantisma vēsmām

Ik pa laikam dodamies virtuālā ceļojumā uz kādu mājokli Igaunijā, un šoreiz "apciemosim" kādu dzīvokli Tallinas apkaimē – Kalamajā. Māja no ārpuses ir sarkana kā odziņa, bet tās iekšpusē ir ne tikai sauna, bet arī dzīvoklis ar stilīgu interjeru, kuru caurstrāvo romantisma vēsmas.

Omulīgais dzīvoklis atrodas koka mājā, kas celta 1904. gadā, vēsta kaimiņzemes portāls "Delfi Dekor". Savukārt nekustamo īpašumu portāls "Kinnisvara24" precizē, ka tieši dzīvoklis pēdējo reizi pārvērtības piedzīvojis 2014. gadā.

Šis ir divstāvu dzīvoklis – pirmajā stāvā ir virtuve, viesistaba, guļamistaba, darbistaba un labierīcības, bet otrajā stāvā ir vēl viena guļamistaba, vannasistaba un sauna.

Mājoklis ir gaišs un omulīgs – gaišuma sajūtu telpā rada izvēlētais sienu apdares materiāls, bet omulības un siltuma sajūtu piešķir koka grīda. Visā mājoklī, protams, koka grīdas nav, jo vannasistabā, kā arī tualetē grīdas ir noklātas ar flīzēm. Ja runā tieši par to, kas šajā mājoklī rada romantisku piesitienu, tad viennozīmīgi jāizceļ ir smalkie galdauti, kurus rotā ne tikai mežģīnes, bet arī ziedu raksts. Tāpat romantisma piešprice vērojama arī uz sienām, jo tās rotā dažāda lieluma ziedi.

Kā izskatās dzīvoklī, palūko galerijā zemāk! Starp citu – arī no kaimiņzemes mājokļiem varam pasmelties lieliskas idejas savam mājoklim, un arī šajā dzīvoklī netrūkst feinu ideju. Varam pačukstēt, ka viena no tām ir gleznu novietošana – kāpēc gan to likt pie sienas, ja to var atstāt uz molberta?