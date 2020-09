Foto: Lietuvā tapis stilīgs meža namiņš

Lietuvieši ik pa laikam mūs pārsteidz ar interesantiem tūrisma objektiem un naktsmītnēm, bet šoreiz ievērību guvis stilīgs meža namiņš, kas veidots, lai izceltu reljefu un Lietuvas skaisto dabu.

Kā raksta portāls "The World Architecture", šis namiņš, kam dots nosaukums "019 Cabin", atrodas Moletai apkārtnē. Tā zināma kā vieta, kas ir bagāta ar ezeriem.

Namiņa autori ir arhitektu birojs "Šarkauskai architecture atelier (ŠA atelier)", kas bāzēts Viļņā. Mājoklis ir novietots uz balstiem, lai šādi izceltu dabisko ainavu. Kā atklājuši arhitekti, pasūtītājs vēlējies pārvietojamu namiņu, lai tas būtu būvēts nevis uz vietas, bet gan darbnīcā. Neierasta ir arī piekļuve pašam namam, jo ir jāuziet pa rampu.

23 kvadrātmetru nelielais mājoklis ir visnotaļ vienkāršs, bez liekas greznības. Tajā ir divas guļamistabas, viesistaba, virtuve un vannasistaba. Tā kā telpā platība ir ierobežota, interjerā ir novietotas transformējamas mēbeles. Mājokļa katrā galā ir plaši logi, no kuriem paveras skats uz skaisto apkārtni. Viens no logiem ir pilnībā attaisāms – pa to iespējams nonākt uz terases, tādējādi par kripatiņu palielinot mājokļa platību. Starp citu, no tās paveras skats uz gleznainu ezeru.

Foto ieskats mājoklī: