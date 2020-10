Āraišu pusē, aptuveni sešu kilometru attālumā no Cēsīm, 2016. gadā Tālis Šelengovs un Inese Valta iegādājās "Virgabaļu" māju – senu guļbūvi, kas alka darbīgu roku. Atjaunojot gadu desmitiem vecus dēļus, seno omītes šujmašīnu pārveidojot par izlietnes galdiņu un atsvaidzinot laika zoba skarto fasādi, kas vēsturiski "apšūta" ar dēļiem, atdzimusi pavisam jauna māja. Nu tā pārtapusi viesu namā, piedāvājot ikvienam naktsmāju meklētājam atpūsties ēkā ar senu vēsturi.

Arī Tālis un Inese paši dzimuši un auguši Vidzemē, par mājām saucot Cēsu apkārtni. Viņi teju 13 gadus dzīvo Ineses dzimtas mājā, kas atrodas jaunu elpu ieguvušās "Virgabaļu" mājas kaimiņos. Ģimenē aug 18 gadus veca meita, 13 gadus vecs dēls un trīsgadīga pastarīte. "Kā jau daudzas lauku mājas, arī šī kādu laiciņu stāvēja tukša," stāsta Tālis. "Iepriekšējā saimniece atbrauca padzīvot pa vasarām, bet ziemās tā netika kurināta. Tāpat iekšā nebija ne ūdens, ne kanalizācijas. Taču, par pārsteigumu, tā nebija laika gaitā ļoti sabojājusies. Vēsturiski, cik var noprast, māja piederējusi kādam bagātam saimniekam, kura īpašumā bija vairākas apkārtnes mājas – arī tā, kurā mēs šobrīd dzīvojam."

Jaunas elpas došanu vecajai mājai Tālis sauc par sava veida mecenātismu un hobiju, piebilstot, ka tieši atrašanās vieta arī esot bijis viens no galvenajiem dzinuļiem tās iegādei. Inese atklāj, ka sapnis par šī īpašuma atslēgas ielikšanu savā kabatā bijis jau sen. "Mana mamma bija pavāre. Kad viņa vēl bija dzīva, runājām, ka šeit vajadzētu atvērt kādu mazu restorāniņu." Savukārt Tālis uzsver, ka īpašums nevienā brīdī – gan pirms, gan pēc iegādes – netika plānots kā pašu ģimenes mājvieta. "Domas ilgstoši mētājās. Tās mētājās arī būvējot. Mēs viesmīlības biznesu nezinājām no iekšpuses, nevienu eiro ar to nebijām nopelnījuši, tāpēc doma bija veidot māju, ko nepieciešamības gadījumā var kādam nodot arī pastāvīgā īrē." Kā saka paši saimnieki, nu jau ir pabeigta vairāk nekā puse – sakārtota apkārtne un izbūvēts pēc numerācijas 1. apartaments, kas ar atjaunotiem un seniem elementiem sagaida ikvienu ciemiņu. Šobrīd noris aktīvs darbs pie otrā un pēdējā dzīvokļa izbūves, kas, kā sola saimnieki, būs pilnīgi citāds.