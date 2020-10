Foto: Lietuvā mazmeita rada pasakainas pārvērtības vectēva dārza namiņam

Vasarās dārza namiņi ir gluži vai paradīze zemes virsū, jo tajos var rīkot neaizmirstamus dārza svētkus, sauļoties kaut vai pa pliko, peldēties, nemaz nerunājot par labumu notiesāšanu, kas izaudzēti pašu dārzā. Lietuviete Gabija Narušute īstenojusi pasakainu vasaras projektu, pārvēršot sava vectēva dārza namiņu līdz pat nepazīšanai. Tas kā fēnikss atdzimis no pelniem, pārtopot pasakaini krāšņā vietā.

Par skaistajām dārza namiņa pārvērtībām raksta kaimiņzemes portāls "Delfi.lt", kas uzrunājis pārvērtību īstenotāju, lai tā padalās savā pieredzes stāstā. Gabija ik pa laikam savos sociālajos tīklos ievieto fotogrāfijas no dārza namiņa, un nu viņa savu stāstu atklāj arī portālam "Delfi". Kā izrādās – namiņa pārvērtībām nav piesaistīts profesionāls interjera dizainers, bet viss īstenots, pateicoties pašas radošajām idejām un apņēmībai.

Ēka atrodas Kauņas apkaimē. Gabijas vectēvs to iegādājos laikā, kad dibinājušās dārzu biedrības. Dārza namiņā uzaugusi Gabijas mamma un viņas tētis (Gabijas vectēvs), bet Gabija ar māsu bērnībā tajā pavadīja vasaras brīvlaiku. Kad Gabijas mamma devās mūžībā, šī vieta ģimenei kļuva teju par apgrūtinājumu, bet bija arī grūti no tās šķirties, jo to apvija nostalģija un sentiments, raksta medijs.

Dārza mājiņas izskats nebija mainījies kopš pašiem pirmsākumiem, bet pagrieziena punkts bija pagājušais gads, kad Gabija nolēma šo vietu pārvērst par skaistu vasaras mītni. Pārvērtībām viņa arī iedvesmojusies no savas mammas, kurai savulaik ļoti patika kopt apkārtni un audzēt ziedus. "Varbūt tas ir vecuma dēļ," tā par savu aizraušanos saka Gabija. Kā stāsta pārvērtību autore, dārza namiņa interjers ir boho un lauku stilā. Šeit nav īstenoti konkrētā stila pamatprincipi un projektēšanas metodes, bet viss tapis pēc pašas ieskatiem. "Dažas lietas nav pat vienā stilā, bet varbūt tieši tas mājā rada omulību, kas arī patīk citiem," prāto Gabija.

Kā atklāj Gabija, jaunas mēbeles nav iegādātas – izmantotas tās pašas. Dažām mēbelēm bija pazudusi kāda detaļa, bet kāda no mēbelēm bija nedaudz jāuzfrišina, piemēram, kafijas galdiņš ieguvis jaunas kājas. Gabijas labākā draudzene un viņas mamma iedevušas dīvānu, atpūtas krēslu un paklāju. "Es gribēju nevajadzīgām lietām dot otro iespēju, turklāt tas ir arī dabai draudzīgs risinājums," saka pārvērtību autore, kurai pašai par padarīto gavilē acis.

Foto ieskats namiņa pārvērtībās: