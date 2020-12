Dzīve Apenīnu kalnos: Itālijā vēl viena pilsēta pārdod mājas par 1 eiro

Māja, kas maksā tikai 1 eiro? Izklausās neticami, vai ne? Taču jau vairākas Itālijas pilsētas tiešām mājas tirgo tik lēti, un tām pievienojusies arī Itālijas reģiona Molīzes pilsēta Kastropinjago (Castropignano), raksta raidsabiedrība CNN.

"Tava Māja" jau iepriekš ir stāstījusi par vairākām Itālijas pilsētiņām, kurās mājas tiek tirgotas par ļoti vilinošu summu – vienu eiro. Šīs mājas nav greznas pilis, izsmalcinātas villas ar citronkokiem, nedz arī vienkārši labiekārtotas mājas, bet tās ir ēkas, kas gaida savu atdzimšanu. Jaunajiem saimniekiem īpašums būs jāatjauno, kā rezultātā izmaksas par māju kļūs lielākas.

Kastropinjago ir maza viduslaiku pilsētiņa, kas atrodas aptuveni 225 kilometrus no Itālijas galvaspilsētas Romas. Pilsēta atrodas gleznainā apvidū, jo to ieskauj Apenīnu kalnu grēdas. Kastropinjano savulaik bija plaukstoša mākslinieku pilsēta, jo to ne tikai uzpasēja ietekmīgs itāļu hercogs, bet tajā rosījās mākslinieki, amatnieki, tirgotāji un ceļotāji. Kā raksta CNN, pilsēta slavu ieguvusi arī kurpnieku dēļ.

Foto: Shutterstock

Savu atdzimšanu pilsētā gaida 100 pamestas ēkas, bet, atšķirībā no citām Itālijas pilsētiņām, kas arī pārdod mājas par 1 eiro, šeit pirkšanas-pārdošanas shēma ir atšķirīga. Kā izrādās, interesentiem būs jāsagatavo un jānosūta ēkas restaurācijas plāns pilsētas mēram Nikolā Skapilati. Tajā pircējiem būs jāpaskaidro arī savas ieceres, proti, ko viņi vēlas iesākt ar šo namu (veidos tur mākslas salonu, viesnīcu vai privātmāju), kā viņi to plāno atjaunot. Gan plāns, gan apraksts būs jānosūta mēram privāti e-pastā: nicola.scapillati@me.com, raksta medijs. Tāpat cilvēkiem savā aprakstā būs jānorāda, vai viņu namam varēs piekļūt cilvēki ratiņkrēslos. "Pilsētas ielas ir ļoti šauras, ar automašīnām šeit ir grūti izbraukt," medijam uzsvēra mērs. Kā raksta medijs – jo detalizētāks būs pircēja izklāsts par mājas iecerēm, jo lielāka iespēja, ka tieši viņš savā īpašumā iegūs lēto namu ainaviskajā vietā.

Lai popularizētu piedāvājumu, pilsētas mērs pat izsūtījis paziņojumus Itālijas vēstniecībām ārvalstīs.

Taču tas nebūt nav viss, jo ir vēl kāds "āķis", kas jāņem vērā potenciāliem pircējiem. Nosacījumos teikts, ka ēka jāatjauno trīs gadu laikā no mājas iegādes brīža. Pircējam jāiemaksā arī garantijas nauda – 2000 eiro, kas tiks atdoti tad, kad nams tiks pabeigts. Mērs pieļauj, ka pircējam namā nāksies ieguldīt vismaz 30 līdz 40 tūkstošus eiro, lai to savestu kārtībā.

Kastropinjano namu pārdošanas projekts uzsākts oktobrī, raksta CNN. Pilsētas vadība ilgi cīnījusies ar pamesto namu saimniekiem, lai tie saved kārtībā savus īpašumus, bet tā kā šī cīņa bija neveiksmīga, pilsēta pamestos namus pārņēma savā paspārnē. Ļoti daudzi namu īpašnieki piekrituši pilsētas darījumam, jo tomēr namu nojaukšana viņiem maksātu zināmu naudas summu. "Ir sāpīgi noskatīties, kā mūsu vēsturisko pilsētiņas centru sabojā grausti. Tas ir skumji un arī bīstami. Šīs nerenovētās ēkas ir drauds. Tās var sabrukt kuru katru minūti," norādīja mērs, kurš grib apturēt pilsētiņas norietu, jo viņš ļoti mīl savu dzimto pilsētu.

Pilsētā pašlaik dzīvo aptuveni 900 iedzīvotāji. 1930. gadā šeit mituši 2500 iedzīvotāji, bet nu to skaits ir krietni sarucis. Kā raksta CNN, pēc Otrā pasaules kara vairākas ģimenes pametušas pilsētu tieši labākas dzīves meklējumos, bet no 1960. gada pilsētu straujāk pametuši jaunieši, kuri pārcēlušies uz lielākām Itālijas pilsētām, lai tur studētu vai strādātu. Pašlaik vismaz 60 procenti pilsētas iedzīvotāji ir vecumā virs 70 gadiem.

"Tava Māja" jau rakstīja, ka mūsdienās īpašumus savā rīcībā iespējams iegūt patiesi interesantos veidos. Kā piemēru var minēt māju Kanādā, kuras jaunais īpašnieks meklēts ar vēstuļu konkursa palīdzību. Savukārt Francijā izskanēja piedāvājums par 50 eiro iegādāties daļu vēsturiskas pils, tādējādi kļūstot par leģendām apvīta īpašuma vienu no saimniekiem. Par šo tēmu turpini lasīt šeit.