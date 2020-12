Foto: Ziemassvētku rezidence – nams, kuru apbrīno visa Lietuva

"Izskatās kā pasakā," tā par Regīnas un Antanas Jonušku māju Ķelmes apgabalā raksta sociālajos tīklos. Kā vēsta "Delfi.lt", daudzi steidz krāšņo namu aplūkot klātienē, jo šī privātmāja nudien izskatās kā īsta pasaku valstība.

Nams un dārzs burtiski slīkst lampiņu virtenēs un svētku dekorācijās. Pagalmā iebraukušas Ziemassvētku vecīša kamanas, pulcējas koši sniegavīri, staltbrieži, egles, eņģeļi, sniega cilvēks un ne tikai.

Mājas saimniece "Delfi" stāsta, ka priecājas par cilvēku sajūsmu, kad viņi uzzina - māja beidzot ir izgreznota. Tad viņu mājā sabrauc skatītāji no malu malām, jo īpaši vecāki ar bērniem, kas mazajām atvasēm grib parādīt košo īpašumu. Bērni šajā mājā var sastapt arī Ziemassvētku vecīti. Regīna saka, ka šogad svētku pasākumi izpaliek, bet viņa sanākušos ķiparus labprāt uzcienā ar konfektēm. "Kā gan bērniem var nedot konfektes? Tie taču ir svētki!" teic mājas saimniece. Viņa ļoti gaida Ziemassvētkus, kā arī šos svētkus ar sava nama rotāšanu dāvā arī citiem.

Iespaidīgā Ziemassvētku rezidence sāka veidoties jau pirms dažiem gadiem. Sākumā mājas saimnieki izrotājuši tikai māju, pēc tam jau arī sētu, bet tad pakāpeniski pārcēlās arī uz dārzu. Ar katru gadu dekorāciju skaits aug, kā rezultātā nams pārtop krāšņā Ziemassvētku valstībā. "Rotājam namu, lai mums pašiem būtu prieks, bet, ja kādam vēl patīk – tas ir vēl jaukāk," tā saimniece. "Varbūt kādam nepatīk rotājumi vai nams šķiet pārāk raibs, bet mēs novērtējam un esam pārsteigti, ka cilvēki mēro tālu ceļu, lai apskatītu mūsu māju klātienē." Arī pati mājas saimniece svētku laikā dodas izbraucienos pa Lietuvu, lai aplūkotu citus svētku rotā sapostos namus. Tā viņa arī sastop līdzīgi domājošos – māju rotāšanas fanātus.

Viņa medijam atklāj, ka daži rotājumi pat pasūtīti ārvalstīs. Atsevišķas dekorācijasi ir ļoti oriģināli, piemēram, no pakaviem darināta eglīte. To metinājis viņas znots. Ģimene neskaitot, cik naudas ieguldīts nama rotāšanā. Un viņi arī neskopojas – ja kaut kas patīk, to iegādājas. Jau ir pieraduši atbildēt arī uz jautājumu, cik liels ir elektrības rēķins. "Mums kā senioriem tas nav slogs," tā Regīna.

Izrādās, ka nams ir skaists ne tikai ziemā, bet arī vasarā, kad tas grimst puķu kupenās. Vietējā pašvaldība īpašumam sakoptāko namu konkursā pat piešķīrusi 3. vietu. Kur gan viņa rod idejas, lai savās mājās radītu tik skaistas lietas? Kā atzīst Regīna, viņa skaistuma izjūtu mantojusi no savas vecmāmiņas, kas bijusi talantīga rokdarbniece.

