Gatava koka karkasa māja divu mēnešu laikā – tas ir iespējams

Uzbūvēt māju divu mēnešu laikā – izklausās pēc neiespējamās misijas, vai ne? Bet Ģirts Draugs ir pierādījums tam, ka māju var uzcelt tik ātrā laikā, turklāt tādu māju, kurā var dzīvot arī ziemas drēgnajos mēnešos.

Kā sarunā ar "Tava Māja" stāsta Ģirts, šī mājiņa ir trīs gadus lolots projekts – veidoti maketi, plāni, domātas interjera labiekārtošanas idejas un ne tikai. Māja pilnībā pabeigta šī gada 20. jūnijā, bet pirms tam sekojis divu mēnešu darbs pie būvniecības. Nedēļas laikā tapis ēkas karkass, bet atlikušajā laikā turpinājies darbs pie mājas būvniecības, mēbeļu iegādes to iekārtošanas utt.

"Man gribējās kaut ko savu. Gribēju tādu māju, kur var aizbraukt un atpūsties. Brīvdienu māju. Pēdējos trīs, četrus gadus meklēju dažādus risinājumus. Tā ņēmu urbi rokās un uztaisīju māju," saka Ģirts. "Šī ir tāda alternatīva dzīvoklim." Viņa izlolotais sapnis šogad piepildījies – uztaisīta 26,80 kvadrātmetrus liela divstāvu brīvdienu māja, kā arī divas mazākas ēkas – 14,50 kvadrātmetrus nelielā darba māja, kā arī 9 kvadrātmetrus lielā pirtiņa. Tās viņš aprīkojis ar visu sadzīvei nepieciešamo – apgaismojumu, elektriskajiem radiatoriem, guļvietām, labierīcībām, vannasistabu un virtuvi. Katrai mājai dots arī savs nosaukums, piemēram, lielāko brīvdienu namiņu sauc par "My Milla", vidējo – "My Kalmus", bet pirtiņu sauc par "My Galia".

Foto: Lauris Galsons

Šo ēku būvniecībā, kā uzsver Ģirts, ir izvēlēti ilgtspējīgi materiāli. Ēkām ir koka karkass – tās siltinātas ar akmensvati, izmantoti egles apdares dēļi, kas krāsoti ar sedzošu un pelēku krāsu (antracītu). Tādā pašā krāsā izvēlēts arī jumts. Savukārt ēkas iekšējā apdarē izmantoti ēvelēti un vaskoti egles dēļi (tiem ir caurspīdīgi balts tonis). Taujāts par to, vai namu iekārtošanā piesaistījis arī interjera dizainerus, Ģirts saka, ka viss ir iekārtots, vadoties pēc savas gaumes izjūtas. "Minimālisms ir tas, kas viegli palīdz dzīvot. Tad telpā ir tīrības sajūta," uzskata projekta autors, tāpēc mājiņas iekārtotas minimālisma stilā. Tā teikt – nekā lieka. "Izvēlējāmies tādus toņus, kas mums pašiem patīk. Tāpat izvēlējāmies mēbeļu izkārtojumu, kas ir ne tikai funkcionāls, bet arī visiem saprotams," norāda Ģirts.

Vaicāts par to, vai mājiņas plānots uzlabot, Ģirts saka, ka tās ir pilnībā gatavas, bet, ja nepieciešams – tajās omulīgākai mājas sajūtai var uzstādīt krāsniņu, pielikt pie logiem žalūzijas. Savukārt virtuves iekārtu var papildināt ar cepeškrāsni.

Foto: Lauris Galsons

Šī ir viņa brīvdienu mājiņa, bet, tā kā viņš ir apmierināts ar savu paveikto, Ģirts nolēmis šādas mājas būvēt arī citiem. Pašlaik viņa komanda strādā pie 5 līdz 7 mājām mēnesī (25 kvadrātmetru), bet nākotnē, kā viņš atklāj "Tava Māja", komanda plāno palielināt jaudu, būvējot jau 10 līdz 12 mājas. Runājot par nākotnes iecerēm, viņš arī atklāj, ka nākamajās mājās varētu ielikt siltās grīdas un izveidot arī telpu, kas paredzēta mantu glabāšanai.

Šādi tapa māju komplekss:

Gatavās un labiekārtotās mājas: