Foto: Lasvegasā plāno būvēt debesskrāpi, kas izskatās pēc banāna

Cilvēki mēdz mājas būvēt radoši, un viens no šādiem piemēriem sliesies Lasvegasā. Tur plānots būvēt debesskrāpi, kas izskatās pēc banāna, raksta "Daily Mail".

Kā raksta medijs, Lasvegasā 2021. gadā plāno būvēt 84 hektārus plašu un modernu "mini" pilsētiņu "Bleutech Park Las Vegas", kurā slietos arī iespaidīgs debesskrāpis. Projekta kopējā summa sasniedz 7,5 miljardus ASV dolāru. Pašlaik šim projektam gan neklājas viegli, jo arī to ir skāruši pandēmijas ierobežojumi.

"Bleutech Park Properties" trešdien arī savā tvitera kontā padalījušies ar ēkas vizualizācijām, kas izsauca pamatīgu soctīklu lietotāju uzjautrināšanos. Daži tvitera lietotāji norādījuši, ka ēka izskatās pēc banāna, bet citiem ēkas forma atgādina dzimumlocekli, raksta "Daily Mail".

Medijs, atsaucoties uz "Bleutech Park Properties", raksta, ka ēkā būs 33 stāvi. Debesskrāpī būs plašas izklaides iespējas, piemēram, teātris, restorāni, deju zāles u.c.

Rise Baby Rise! Soaring unto the sky from ground🆙thrust into the clouds #Vegas' desert to stand majestically skywards. An #EngineeringMarvel in-progress @bleutechparklv culmination new research in fluid highrise #Construction+self-healing #concrete unlike any structure to-date🤩 pic.twitter.com/ENZTVmb4Di