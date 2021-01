Foto: Stilīgās konteinermājas projekts, kas iemantoja apbrīnu visā pasaulē

Konteineros parasti pārvadā dažādas preces, bet no tiem var būvēt arī mājas! Arī Kalifornijas dienvidos tapis ļoti neparasts konteinermājas projekts baltā krāsā, kas savas formas dēļ izskatās pēc eža. Māja pagaidām vēl nav uzcelta, tai ir tikai projekts un skaistas vizualizācijas, bet, ja rocība atļauj, to var iegādāties un uzbūvēt.

Šīs mājas projekts, kā raksta portāli "Design Bloom" un "The New York Post", kļuvis virāls visā pasaulē, par to vēstījuši mediji, turklāt tas atzinību ieguvis arī "Instagram".

Kā raksta portāls "Uncrate", kas ik pa laikam dalās ar dažādu māju interjeriem, baltā konteinermāja projektā atrodas aptuveni jūdzes (1,6 kilometru) attālumā no Džošua koku nacionālā parka (Joshua Tree National Park) ieejas. Portāls atzīmē, ka šī māja savu debiju piedzīvojusi 2017. gadā, bet tagad uzņēmuma "Whitaker Studio" radītais arhitektūras brīnums, ko sauc par "Starburst House", nonācis pārdošanā. Portāls "Design Bloom" vēsta, ka šī māja tiek pārdota par 3,5 miljoniem ASV dolāru (aptuveni 2,9 miljoniem eiro).

Māja projektā radīta no tā sauktajiem jūras konteineriem, kas vairs nav košās krāsās, bet gan baltā krāsā. Katra konteinera galā ir stikloti paneļi, no kuriem paveras skats uz skaisto un tuksnešaino apkārtni. Pašā mājas centrā ir viesistaba, bet tai apkārt pakārtotas trīs guļamistabas, trīs vannasistabas un virtuve. Kā izrādās, telpām nav durvju – ja stāv mājas centrā, tad no tā var redzēt guļamistabu, vannasistabu un citas telpas, raksta "The New York Post". Mājas interjers ir askētisks, tajā nav nekā lieka. Tajā ierīkota arī garāža, kurai, kā ziņo "Design Bloom", uzstādīti arī saules paneļi.

Savukārt mājas pagalmā, kā paredzēts projektā, ierīkota arī koka terase ar galdu, atpūtas krēsliem un pat mini baseinu.

Foto ieskats konteinermājā: