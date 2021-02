Pirms un pēc: dzīvoklis Igaunijā, kas pārvērsts līdz nepazīšanai

Par savu ideālo mājokli sapņo daudzi – daži savus sapņus ir jau piepildījuši, bet citi vēl ir tikai ceļā uz to īstenošanu. Kāda jauna ģimene Igaunijā īstenojusi sapni par savu perfekto dzīvesvietu – tā vecu dzīvokli pārvērtusi par īstu konfekti, raksta portāls "Delfi Dekor". Ģimene ne tikai mājokli izremontējusi tā, ka to nevar pazīt, bet to arī ļoti gaumīgi iekārtojuši. Interjers gluži kā no "Pinterest".

Anna Līza Krūma ar Timo savulaik dzīvojuši Tallinā, bet tad sapratuši, ka vēlas bērnus audzināt citviet. Tā viņi pirms gada pārcēlās uz vietu, kur Anna pavadīja savu bērnību – Peipusa ezera apkārtnē. Viņu mājoklis atrodas 1972. gadā celtā namā.

Jaunās ģimenes dzīvoklis sākotnēji bija diezgan sliktā stāvoklī, tāpēc Annai un Timo nācās pielikt pamatīgas pūles, lai to atjaunotu. Kā raksta medijs, dzīvokļa atjaunošana bija pamatīgs pārbaudījums arī attiecībām, bet ģimene veiksmīgi ar to tika galā. Tagad viņiem ir pasakains sapņu mājoklis, kuru viņi izremontēja un iekārtoja pašu spēkiem. Kā raksta "Delfi Dekor", sākotnējā plānojumā 53 kvadrātmetrus plašajā dzīvoklī bija trīs istabas, no kurām viena ir caurstaigājama, bet ģimene veikusi pārplānošanu. Tā, piemēram, virtuve ir apvienota ar dzīvojamo istabu, savukārt vannasistaba un tualete pārvērtību rezultātā nu pārveidota par vienu lielu telpu, ne divām atsevišķām.

Dzīvoklis pirms pārvērtībām:

Runājot par interjeru, ģimene vēlējās dzīvoklī gaišas krāsas, kā arī izveidot to tā, lai tas būtu ļoti omulīgs un patīkams. Kā raksta "Delfi Dekor", pāris vēlējās, lai lielākās mēbeles mājoklī būtu baltā krāsā. Tāpat viņi savā ģimenes ligzdiņā gribēja izmantot pēc iespējas vairāk dabisko materiālu un koku. Pagaidām gan visas telpas vēl nav piedzīvojušas savas pārvērtības, bet ģimenes gaitām ar mājokļa remontu var sekot šajā "Instagram" kontā.

Tā kā ģimenes budžets ir ierobežots, tad pāris remontdarbiem un mēbeļu iegādei noteica arī finanšu "griestus" – par visu kopā maksimums jāiztērē 20 tūkstoši eiro. Šajā summā arī jau jāierēķina santehnika, mēbeles, dizaina lietiņas un viss cits nepieciešamais. Kā ģimene atklājusi medijam – pagaidām virtuves iekārta un sadzīves tehnika tajā viņiem izmaksāja 1700 eiro.

Lūk, cik gan skaisti izskatās dzīvoklis pēc pārvērtībām!