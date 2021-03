Foto: Pašu rokām būvēta mini māja par 12 tūkstošiem eiro

Ir privātmāju saimnieki, kuri savas mājas būvniecību uztic uzņēmumiem, bet ir tādi, kas ceļ paši saviem spēkiem, un šo ceļu izvēlējusies arī kāda ģimene Igaunijā. Kā vēsta portāls "Delfi Dekor", 300 stundās viņi uzcēluši mini māju, kas izmaksājusi 12 tūkstošus eiro.

Pirms dažiem gadiem Leonards Jarvis ar sievu Helēnu iegādājās īpašumu, kurš bija tik liels, ka uz tā var uzcelt nelielu mājiņu. Domāts, darīts! Tā tapa nelielā mājiņa, kurā var uzņemt viesus. Kā uzsver portāls, pāris vēlējies uzbūvēt tādu mājiņu, lai to vajadzības gadījumā ne tikai ērti var pārvietot, bet arī pārdot.

Ģimene mājiņu vēlējās celt paši, turklāt tā, lai izmaksas par to būtu pēc iespējas zemākas. Ne mazāk svarīgs nosacījums bija, lai mājiņa izskatās pievilcīga un omulīga. Daudziem noteikti rodas jautājums – vai šādā mājā var dzīvot arī aukstā laikā? Kā raksta "Delfi Dekor", tas ir iespējams.

Māja nudien ir neliela – tā aizņem vien 19,8 kvadrātmetrus, turklāt tā ir ļoti funkcionāla, aprīkota ar visu sadzīvei nepieciešamo. Mājā ir ne tikai guļamistaba, dzīvojamā istaba un virtuve, bet arī labierīcības un vannasistaba ar veļas mazgājamo mašīnu un ūdens boileri. Mājā ir arī atvēlēta speciāla vieta, kurā uzglabāt tīrīšanas piederumus, piemēram, slotas, tīrāmos līdzekļus utt. Runājot par apdari, mājiņā ir ieklāts korķa grīdas segums.

Foto: LEONHARD JÄRVIS

Apbrīnojami, bet mājai ir divi stāvi. Otrajā stāvā ir guļamistabas ar ērtām gultām, lai viesiem būtu patīkams naktsmiers. Mājas centrā arī ir vēl viena neparastāka guļvieta, kas tapusi, iedvesmojoties no Japānā redzētajām kapsulu viesnīcām.

Māja ir paredzēta pieciem cilvēkiem, tāpēc arī tā pakārtota piecu cilvēku vajadzībām – sākot ar trauku skaitu virtuvē, beidzot ar guļvietām. Miniatūrajā virtuvē ir viss sadzīvei nepieciešams, ieskaitot indukcijas plīti un cepeškrāsni.

Ģimene pastāstīja, ka visvairāk laika viņiem prasījuši iekšdarbi: elektroinstalāciju ierīkošana, apdare utt. Tāpat ļoti ilgu laiku prasījusi kāpņu izgatavošana. Vienu dienu viņi veltīja kāpņu modelēšanai, tad divas dienas viņi izgatavoja kāpņu detaļas, savukārt vēl trīs dienas prasīja kāpņu uzstādīšana.

Viņi arī labprāt medijam atklājuši detalizētākas izmaksas, piemēram, visdārgāk ģimenei izmaksāja logi un durvis (kopumā ap 3000 tūkstošiem eiro), koka materiāli, tajā skaitā arī OSB plāksnes u.c izmaksāja 6000 eiro, jumts un jumta logi – 1800 eiro. Kā secina Leonards, šādas mājiņas izbūvēšana, nerēķinot darbu, bet tikai materiālus, izmaksā no 9000 eiro līdz 12 tūkstošiem eiro. Savukārt, ja kāds šādu mājiņu gribētu pasūtīt, tad tā varētu izmaksāt no 35 līdz 50 tūkstošiem, raksta "Delfi Dekor". Pašlaik, kā vēsta portāls, pāris jau strādā pie jauna minimājiņu projekta. Viņi cer, ka nākotnē varbūt varētu no tām varētu izveidot pat ciematiņu.