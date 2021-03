Vecās un jaunās ēkas apvienojums – māja uz salas Grieķijā

Iespaidīgas mājas var būvēt arī uz salas, un viena no šādām mājām pirms četriem gadiem tapusi Grieķijā – Tinosa salā (Tinos).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Portāls "Uncrate" raksta, ka šai mājai dots arī īpašs nosaukums – "A Touch of New House", kas tiešā tulkojumā no angļu valodas būtu "Jaunās mājas pieskāriens". Portāls šo māju raksturo kā tradicionālās un laikmetīgās arhitektūras apvienojumu.

Kā vēsta portāls "Archdaily", šī māja, kurai ir kuba forma, ir celta 2017. gadā. Nama arhitekti ir birojs "Aristides Dallas Architects". Ārzemju mediji arī raksta, ka savulaik mājai bijusi vecā daļa, bet nu tai piebūvēta klāt jaunā. Tieši logi ir tie, kas atdala mājas veco daļu no jaunās. Neparasts akcents mājai ir arī masīvās kāpnes, pa kurām var uzkāpt uz ēkas jumta.

140 kvadrātmetrus plašais mājoklis ir aprīkots ar visu nepieciešamo dzīvošanai, tajā skaitā arī mēbelēm un santehniku. Mājas interjers ir gaisīgs un viegls, ieturēts gaišos toņos. Sienas rotā gleznas, bet pa logu redzama "dzīvā glezna" – skats uz jūru.

Foto ieskats mājoklī: