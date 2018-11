Tumšā laikā sarosās ļaundari: likumsargu ieteikumi tava īpašuma drošībai

Klāt ir rudens tumšie vakari, kas liek sarosīties arī dažādiem garnadžiem un citiem ļaundariem. Kā pasargāt savu mājokli un īpašumu no nevēlamiem viesiem, padomos dalās Valsts policijas (VP) pārstāve Ieva Sietniece.

Kā "Tava Māja" informē Sietniece, ļaundari izdara zādzības no mājokļiem, palīgēkām, garāžām, šķūņiem, pagalmiem un transportlīdzekļiem. Tie iekļūst mājokļos un citās ēkās, kad to īpašnieki ir aizmirsuši aizvērt logus, aizslēgt durvis, vai arī to slēdzenes ir viegli uzlaužamas. Savukārt transportlīdzekļus pārsvarā apzog gadījumos, kad tie nav aprīkoti ar signalizāciju un ir novietoti neapgaismotās vietās. Tāpat VP aicina bez uzraudzības vērtīgas mantas neatstāt brīvi pieejamās vietās.

Likumsargu ieteikumi, lai pasargātu īpašumu:

pārrunāt ar kaimiņiem, lai prombūtnes laikā īpašums tiktu pieskatīts;

iespēju robežās mājokļus aprīkot ar video novērošanas sistēmu, signalizāciju un apgaismojumu ar kustību sensoriem;

vērtslietas un naudu glabāt seifā, kas ir attiecīgi nostiprināts;

atstājot mājokli, aizvilkt aizkarus vai žalūzijas, lai ļaundari nevarētu redzēt mājas izkārtojumu, kā arī tajā esošās vērtīgās mantas;

pārliecināties, vai ir aizvērti logi un aizslēgtas durvis;

bez uzraudzības neatstāt vērtīgas mantas (velosipēdus, elektroinstrumentus, dārza tehniku un citas lietas) brīvi pieejamās vietās;

savus transportlīdzekļus aprīkot ar signalizāciju un neatstāt tajos vērtīgas mantas, transportlīdzekļus novietot apgaismotās un pārredzamās vietās;

nevajadzētu aizmirst arī par suni, kura klātbūtne var aizbiedēt ļaundarus, vai arī dot signālu saimniekam par nelūgto viesi.

Lai pasargātu savu īpašumu, VP aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un nekavējoties ziņot par mājokļa apkaimē pamanītām aizdomīgām personām vai transportlīdzekļiem, piefiksējot to marku, reģistrācijas numuru un krāsu, zvanot policijai pa tālruni 110.