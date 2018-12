Universālā soda: 11 pielietojumi mājas darbos

Soda ir universāls līdzeklis, kas ne tikai noder kārumu pagatavošanā, bet arī dažādos mājas darbos, piemēram, likvidējot traipus. Kur vēl pielietot efektīvo pulveri, lūko "Furnish Home" ekspertu padomos.

Lai gan šķiet, ka soda ir īsts brīnumdaris, ir tomēr pāris lietas, kuras nevajadzētu tīrīt ar šo efektīvo pulveri. Kuras tās ir, uzzini šajā rakstā.

Dzeramā soda var kalpot kā palīgs grūti izmazgājamiem traipiem. Kā iesaka portāls, apģērbu, kas klāts ar traipiem, uz 1-2 stundām jāiemērc siltā ūdenī, kuram klāt pievienota soda. Ik pēc 20 minūtēm nepieciešams traipu paberzt ar rokām. Pēc tam tas ir jānoskalo, jāiemērc vēlreiz sodas ūdenī un jāliek veļas mazgājamajā mašīnā mazgāties. Savukārt "Tava Māja" atgādina, ka sodu var izmantot arī veļas mazgāšanā, piemēram, ja to pievieno klāt pulverim, tad apģērba krāsas kļūs košākas, bet baltā veļa kļūs vēl baltāka. Ar sodu var mazināt arī cieto ūdeni veļas mašīnā, kā arī tā lieliski darbojas pret apkaļķošanos.

Efektīvo pulveri var izmantot arī cepeškrāsns un trauku tīrīšanā. Soda jāuzber uz virsmām un ar lupatiņu jāpaberzē, ja nepieciešams, tad traukus ūdenī, kuram pievienota soda, var paturēt vismaz 30 minūtes. Tas pats attiecināms uz kastrolīšiem, bet tad šo sodas ūdeni nepieciešams uzvārīt un atstāt uz plīts, lai kādu brīdi pastāv. Kā iesaka portāls, tad soda kalpos kā lielisks līdzeklis, lai notīrītu griežamos dēlīšus. Tie būs svaigi, tīri un gatavi darbam. Tikai atceries, ka pēc tam dēlītis rūpīgi jānoskalo ar siltu ūdeni.

Soda ir tik pratisks un noderīgs līdzeklis, ka ar to var iztīrīt visu māju – sākot no vannasistabas līdz pat labierīcībām. Kā skaidro portāls, soda varēs kalpot kā mazgājamo līdzekļu aizstājējs, jo ar to var notīrīt dažādas virsmas, krānus, dušu, vannu, izlietni, kā arī pat tualetes podu.

Dušas aizkars ir viena no tām lietām, kas ir jātīra pēc iespējas biežāk. Dušas aizkarus var tīrīt arī ar sodas šķidrumu, kurš sajaukts šādā proporcijā – viena glāze sodas pret vienu litru ūdens. Ar šo šķīdumu kārtīgi notīra aizkarus, ja nepieciešams, tad to var darīt ar nelielu sūklīti, kurš samērcēts ūdens-sodas šķidrumā. Kā skaidro portāls, šāds sodas šķidrums palīdzēs novērst pelējuma rašanos, kā arī smakas.

Piekritīsiet, ka nereti gadās nosmērēt paklājus vai mīkstās mēbeles. Lai no traipiem atbrīvotos, tad talkā var ņemt ne tikai veikalā nopērkamos līdzekļus, bet arī pašu gatavotu šķidrumu no sodas un ūdens. Ar šo šķidrumu un birstītes palīdzību kārtīgi berzē netīrumus, kas ir paklājā vai mīkstajās mēbelēs. Portāls vien brīdina, ka pēc tam šo vietu vēlams kārtīgi nomazgāt, jo sodas atstāšana uz šīm vietām nav droša, ja mājoklī ir bērni vai mājdzīvnieki.

Izmantojiet sodu, lai iztīrītu atkritumu kasti. Šādi tiks neitralizēts nepatīkamais aromāts, kurš mēdz "sakrāties" atkritumu tvertnē.

Lai gan "Furnish Home" iesaka ar sodu tīrīt sudrablietas, jo tas palīdzēs atjaunot lietu spīdumu, "Tava Māja" iesaka būt uzmanīgam. Labāk izmanto speciālus līdzekļus, kas palīdz iztīrīt netīrumus no sudrablietām, jo soda var sabojāt skaisto piederumu vai trauku pārklājumu.