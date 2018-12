Rūsas noņemšanai un auto pulēšanai – neparastas idejas kečupa pielietojumam mājsaimniecībā

Ja ledusskapī bez pielietojuma stāv kečups, tad nevajag to pa taisno izmest atkritumu tvertnē. Kur vēl mājas darbos pielietot kečupu, smelies no "Delfi.lt" piedāvātajām idejām.

Matu maska. Ja apmeklē baseinu, tad ķermenis un arī mati tiek pakļauti hloram. Kā iesaka "Delfi.lt", kečupu var izmantot kā lielisku matu masku. Nepieciešams vien ieziest to matos, paturēt 20 minūtes, bet pēc tam kārtīgi izskalot.

Priekšmetu tīrīšanai. Kā skaidro portāls, kečups ir lielisks palīgs, lai atjaunotu spīdumu vara un sudraba izstrādājumiem. Kečupu nepieciešams uzliet uz mīkstas drānas, bet pēc tam ar to jāpulē priekšmeti. Ja nepieciešams, tad šo procedūru var atkārtot vairākas reizes, bet pēc tam priekšmetus jānomazgā ziepjūdenī un jānoskalo zem tekoša ūdens. Ja kečups ir "iestrēdzis" kādās priekšmetu rievās, tad to var vienkārši dabūt laukā ar zobu birstes palīdzību. "Delfi.lt" iesaka neaizrauties ar sudrablietu un juvelierizstrādājumu ilgstošu turēšanu kečupā, jo tas nenāks tiem par labu. Tāpat to var izmantot kā trauku mazgājamo līdzekli, jo kečups palīdz noņemt tējas vai kafijas radītos traipus, kas mēdz "ieēsties" traukos. Kā uzsver kaimiņzemes portāls, kečups arī nebojā trauku virsmas.

Sarkano šķidrumu var izmantot arī kā sejas skrubi, bet tad to būs jāsamaisa ar cukura graudiņiem. Piemēram, trīs tējkarotes cukura un trīs tējkarotes kečupa. Masu nepieciešams uzlikt uz sejas un vieglām apļveida kustībām iemasēt. Skrubis lieliski derēs ne tikai sejas ādai, bet arī visam ķermenim. Šajā rakstā vari izlasīt padomus, lai pats saviem spēkiem mājās pagatavotu aromātisko kafijas skrubi.

Visai neierasts veids var būt arī kečupa pielietošana, lai nopulētu automašīnu. Kečupu nepieciešams bagātīgi uzklāt uz drānas, bet pēc tam ar to tīrīt virsmu. Kad darbiņš pabeigts, tad automašīna jānomazgā ar ūdeni. Tāpat portāls arī iesaka ar kečupu tīrīt rūsas klātās vietas un priekšmetus.

Kā iesaka "Delfi.lt", tad kečupu var uzklāt arī uz kukaiņu kodumu vietām, jo tas palīdzēs mazināt niezi.