Mājokli apsēdušas faraonskudras. Kā cīnīties ar uzmācīgajiem kukaiņiem?

Tik sīkas, ka knapi var pamanīt – to viennozīmīgi var teikt par faraonskudrām (Monomorium pharaonis), kuras kā nevēlamie īrnieki ieperinājās manā mājoklī. Lai gan šķita, ka cīņa ir uzvarēta, nevēlamās, dzeltenbrūnās viešņas jau pēc gada atgriezās. Kā cīnīties ar negantajiem kukaiņiem, "Tava Māja" padomos dalās Latvijas Dabas muzeja vecākais entomologs Jānis Dreimanis.

Kā skaidro entomologs, šīs skudras ir dienvidu reģionu suga, un to izcelsmes reģions ir Āzija. Tiesa, faraonskudras savu nosaukumu guvušas no Ēģiptes, kur arī pamanīta to izplatība. Kā skaidro Dreimanis, Rīgā faraonskudras visbiežāk tiek konstatētas pilsētas centrā, savukārt citās apkaimēs - retāk.

Dzeltenbrūnie kukaiņi ir pavisam nelieli, proti, vien 2 līdz 2,5 milimetrus gari, tāpēc tie krietni atšķiras no mums tik pierastajām skudrām un to izmēriem. Dreimanis norāda, ka skudras mājoklī var ieperināties jebkurā telpā un arī gadalaikā. Tās galvenokārt mīl uzturēties tādos mājokļos, kas ir apkurināti un silti, tāpat tās nesmādē ēku sienas un citas vietas mājoklī, kur tās var izveidot savus slēpņus.

No pieredzes varu teikt, ka skudrām vienaldzīga nav ne tikai virtuve, bet arī citas telpas, piemēram, labierīcības un vannasistaba. Tās rāpo gar vannasistabas izlietnes malu, izveido takas gar durvju ailēm, ielien pat virtuves skapīšos pie ēdiena, kā arī veido pūžņus visdažādākajās vietās, piemēram, puķupodos. Kā skaidro Dreimanis, tad arī vannasistabā tām var būt barības avots, proti, kādi mazi kukainīši, kurus mēs nemaz neievērojam. Savukārt puķupods var būt viens no slēpņiem, kur tās sairdina augsni. Pieredze liecina, ka faraonskudru armiju var iznīcināt diezgan ātri, taču tām ir tendence atkal uzrasties, piemēram, pēc gada.

Padomi cīņai ar faraonskudrām

Dabas muzeja pārstāvis kā vienu no cīņas veidiem min indi vai citus ķīmiskos līdzekļus, piemēram, speciālos krītiņus. Starp citu, speciālos krītiņus savās mājās pielieto arī entomologs. Tikai jāņem vērā, ka inde jāizvieto tā, lai mājdzīvnieki vai bērni netiktu klāt. "Svarīgi, lai kukaiņi aiznes šo barību mātītei," pamāca Dreimanis. Ja faraonskudras to aiznesīs savai mātei, tad mājoklis jau pēc kādām trim vai četrām nedēļām varētu būt brīvs no skudru invāzijas, jo tās nomirs. Vēlams indi likt uz faraonskudru pārvietošanās taciņām, jo tad būs lielāka iespēja, ka skudras to varēs nogādāt mātei.

Varu uzslavēt beramo indi, jo šis līdzeklis bija ļoti efektīvs cīņā ar faraonskudru armiju – tā sauktās "darba skudras" nobeidzās uz līdzenas vietas vai arī izturīgākajām pielipa klāt mazie graudiņi, kurus tās aiznesa uz slēpni.

Tāpat no virsmām jānovāc ēdieni, lai tie nepievilinātu skudras. Piemēram, es maizi uzglabāju ledusskapī, bet makaronus, rīsus un citus produktus plauktos turēju noslēgtos plastmasas traukos, jo skudrām papīra iepakojumi nav nekāds šķērslis. Savukārt pret puķu podā mītošo faraonskudru armiju tika pielietotas visai nesaudzīgas metodes. Blakus tika sagatavota bļoda, kas bija pilna ar ūdeni, augs veikli tika iemērkts ūdenī ar visiem kukaiņiem. Tie tika noslīcināti tualetes podā, bet zem auga poda un uz augsnes tika sabērta indes deva. Dzīvīgākie kukaiņi tika apspaidīti ar rokām, bet pārējie nobeidzās no indes. Jāpiebilst, ka augam inde nekaitēja – joprojām žirgts tas zaļo uz palodzes.

Dreimanis arī aicina aprunāties ar kaimiņiem par faraonskudrām, jo, iespējams, ka arī viņiem ir šī pati problēma. Faraonskudras var pārrāpot no viena dzīvokļa uz otru, tāpēc nepieciešams rīkoties visiem kopā, nevis cīnīties vienam pašam. Tāpat cīņai var piesaistīt arī profesionālus kukaiņu indētājus, kas tiks galā ar problēmu.

Runājot par dabīgākām metodēm, ja inde nav pa prātam, entomologs min neļķu ekstraktu, jo faraonskudrām nepatīk neļķu aromāts, kā arī rauga un ūdens kombināciju, kas ložņātājas iznīcinās. "Pats gan neesmu šādā veidā indējis," atzīst Dreimanis.