Cik bieži ieteicams iegādāties jaunu gultasveļu?

Drēbes parasti tiek mazgātas un mainītas tad, kad tās kļūst netīras vai arī tām ir dažādi defekti, bet, kā zināt, kad ir īstais laiks, lai mainītu gultasveļu?

Iedvesmojoties no portāla "House Beautiful" ekspertu ieteikumiem, skaidrojam, cik bieži tā būtu jānomaina pret jaunu. Turklāt – šeit runa nav par mazgāšanas biežumu, bet to, kad jāiegādājas pilnīgi jauna veļa.

Protams, gultasveļa ir visai dārgs pirkums, bet ir vairāki iemesli, kāpēc to vajadzētu nomainīt samērā regulāri. Kā skaidro portāls, gultasveļa būtu jāmaina ik pēc diviem vai trim gadiem. "House Beautiful" gultasveļas lietošanu salīdzina ar iecienītā t-krekla valkāšanu, proti, parādās nodiluma pazīmes, tas sāk dzeltēt, izbalēt, izdilt vai izrit. Tās ir tikai dažas no pazīmēm, kas liecina par to, ka gultasveļa savu laiku ir nokalpojusi. Arī gulēšana uz tās varētu nebūt vairs tik komfortabla.

Tāpat jāņem vērā, ka dārgs ne vienmēr nozīmē arī kvalitatīvs. Iegādes procesā svarīgi ir pievērst uzmanību audumam, tā šķiedrām un krāsojumam.

Kam vajadzētu pievērst uzmanību kvalitatīva palaga iegādē, lasi vairāk šeit.

"Tava Māja" jau iepriekš rakstīja par gultasveļas mazgāšanas biežumu. To ieteicams mazgāt vismaz katru otro nedēļu. Ja tu naktīs bieži svīsti, to ieteicams mainīt katru nedēļu. Tas pats attiecas arī uz slimniekiem, kuriem gultasveļas komplekts jānes uz netīro drēbju grozu ārpus ierastā grafika. Savukārt spilvenus un segas ir jātīra divas trīs reizes gadā.