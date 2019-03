Lielā pavasara ģenerāltīrīšana: padomu ābece logu spodrināšanā

Pavasaris mājās allaž nāk ne tikai ar lielajiem sēšanas darbiem, bet arī ar ģenerāltīrīšanu, lai notraustu visus ziemas putekļus. "Tava Māja" no savas padomu vācelītes ir sarūpējusi virkni ar rakstiem, kuros atklāti ne tikai logu tīrīšanas knifiņi, bet arī tas, kā no netīrumiem atbrīvot palodzes un logu rāmjus.

Lai atbrīvotos no traipiem, talkā var ņemt ne tikai veikalos nopērkamos ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus un lupatiņas, bet arī pagatavot tīrīšanas līdzekli no tā, kas atrodams mājās. Vai zināji, ka logu tīrīšanas līdzekli var uzmeistarot no kartupeļu cietes, etiķa un sīpoliem? Šajā rakstā vari izlasīt vēl citas viltības un tautas gudrības, lai logus nomazgātu ar dažādām lietām, ko var atrast mājās.

Ja šķiet, ka ar tautas padomiem nav līdzēts, tad talkā vari ņemt profesionāļu padomus. Šajā un šajā rakstā varēsi izlasīt divu speciālistu viedokļus par tēmu – logu kopšana, furnitūras apkope un efektīva logu uzkopšana ar dažādu līdzekļu palīdzību. Piemēram, speciālists Aldis Sirmačs savulaik "Tava Māja" dalījās ar vērtīgu padomu tieši blīvgumiju kopšanā, proti, lai tās pēc iespējas ilgāk saglabātu savas teicamās īpašības, vismaz divas reizes gadā tām nepieciešama apkope.

Neaizmirsti ievērot arī tā sauktos "zelta likumus" logu kopšanā, piemēram, to, ka logus viennozīmīgi ir jātīra diennakts gaišajā laikā, kā arī svarīgi vispirms tīrīt un mazgāt nevis stiklu, bet gan loga rāmjus no abām pusēm, jo sajauktā secībā logi pēc tam var kļūt netīri un ieguldītais laiks būs veltīgs. Šeit vari izlasīt vēl citus "zelta likumus", kas būs noderīgi logu tīrīšanas procesā.

Lai izdodas radīt spožumu logos!

