No ieklāšanas līdz efektīvai šuvju mazgāšanai: viss par flīzēm

Flīzēšanas darbiņi allaž nav no tiem vieglākajiem – ne tikai jāizvēlas telpai atbilstošākās flīzes, bet arī meistari, kas flīzēšanu paveiks atbildīgi. "Tava Māja" no savas padomu vācelītes ir sarūpējusi rakstus par to, kā pareizi ieklāt flīzes, kā tās kopt un iztīrīt flīžu šuves.