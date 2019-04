No mušu padzīšanas līdz sudrablietu spodrināšanai: ikdienā noderīgi tautas padomi

Kad jātiek galā ar kādu negaidītu un nepatīkamu situāciju, piemēram, sūnu likvidēšanu no jumta un dārza mēbelēm vai jāiztīra pieneņu traipi no biksēm, viens no labākajiem un vērtīgākajiem variantiem ir izmantot iespēju zvanīt draugam – uzzināt, ko viņš šādā situācijā darītu un kādu metodi liktu lietā. Lai aiztaupītu apjukumu šādos brīžos, esam sagatavojuši noderīgu tautas padomu ābeci, kurā apkopoti risinājumi dažādām situācijām.

Mājās darāmo darbu sarakstu varētu saukt par bezgalīgu – kad viens aplis iziets un visi darbi šķietami izpildīti, tīrīšanas darbus var sākt jau atkal no sākuma. Ja nepieciešamība tīrīt cepeškrāsni vai mazgāt aizkarus parasti nenāk kā liels pārsteigums, tad mazo augļu mušiņu viesošanās virtuvē un skudru parādīšanās iekštelpās gan var pārsteigt nesagatavotu.

Tāpat nevar izslēgt iespējamību, ka tavu galvu jau kādu laiku nomoka vairāki jautājumi, uz kuriem tev pagaidām atbildi nav sanācis rast. Iespējams jau ilgstoši domā, kā varētu nospodrināt mājās esošās sudrablietas, lai tās izskatītos kā jaunas, vai nevari saprast, kā noplēst veco tapešu slāņus. Šajās reizēs vislabāk izklausīt to cilvēku ieteikumus, kuriem šādas situācijas nav svešas – viņi paši tādās kaut reizi nonākuši un izmēģinājuši dažādus risinājumus.

Apkopotajos rakstos atradīsi gan "Tava Māja" pārbaudītus padomus, kā arī "Cālis" foruma lietotāju ieteikumus.