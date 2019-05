Septiņas gružiem pilnas vietas, kuru tīrīšanā izmantot putekļsūcēju

Kad runa ir par putekļsūcēja lietošanu, prātā nāk dažādu veidu paklāju tīrīšana, taču tavā dzīvesvietā ir vēl vairākas citas vietas, kuru uzkopšanā lieliski noderētu tā palīdzība. Nepamanīta putekļu kārta var atstāt negatīvas sekas arī uz veselību, piemēram, tiem, kuri saskaras ar elpošanas traucējumiem, tāpēc iepazīstinām "Reader's Digest" pieaicināto ekspertu viedokļiem, kuras vēl vietas izsūkt ar speciālo aparātu.

Grīdlīstes

Ar speciālu putekļsūcēja uzgali ieteicams pārbraukt pāri arī grīdlīstēm, kur bieži vien krājas putekļi, dzīvnieku spalvas un arī kādi mirušie lidoņi, piemēram, mušas. Saprotams, šī kārtiņa neveidojas ne dienas, nedz arī divu laikā, taču pēc vairākiem mēnešiem tur var sakrāties pamatīga gružu strīpa.

Žalūzijas

Ja netiek regulāri tīrītas, gan koka, gan metāla žalūzijas ar laiku kļūst par netīrumu magnētiem. Lai gan šo darbiņu var veikt arī ar lupatu, putekļūsēja izmantošana būs ātrāks un vieglāks variants. Nebūs ne rokas jāsmērē, ne ik pa brīdim lupatiņa jāskalo, turklāt putekļi tik ļoti nepacelsies un nelidos pa gaisu. Vēl citus variantus, kā kopt noputējušas un pleķainas žalūzijas, atradīsi šajā rakstā.

Mīkstās mēbeles

Tas, ka tev mājās nav dzīvnieku, nenozīmē, ka mīkstās mēbeles ir absolūti tīras. Dažādi gruži un smiltis var tik iepūstas mājas arī pa logu un atrast vietu tieši uz tava dīvāna vai klubkrēsla. Regulāri ceļoties un atkal apsēžoties, gruži sabirst mēbeļu starpās, tādējādi arī bojājot mīksto mēbeļu audumus. To tīrīšanai noteikti neizmanto to pašu uzgali, kas likts lietā paklāju sūkšanai, taču rūpīgi izsūc visas malas, spilvenus un roku balstus.

Ventilācijas restes

Ja parasti mājās skaties uz lietām acu līmenī, iespējams, esi aizmirsis par ventilācijas restēm, kas laika gaitā var būt uzkrājušas pamatīgu putekļu kārtu. Taču tīrīšana ar putekļsūcēju ir tikai pirmais solis – pēc tam jāķeras klāt mazgāšanai ar ziepjūdeni. Vairāk lasi te.

Zem skapjiem un gultām

Lai pārliecinātos, ka vairākas reizes ar slotu notīrot laukumu zem mēbeles, putekļi netiek ieslaucīti atpakaļ, šīs vietas ieteicams tīrīt ar putekļsūcēju. Īpašu vērību tīrībai šādās vietās vajadzētu pievērst cilvēkiem, kuri saskaras ar elpošanas traucējumiem, alerģijām un tamlīdzīgi.

Matracis

Guļamvietas uzkopšana bieži vien aprobežojas tikai ar veļas nomaiņu, taču uzmanību vajadzētu pievērst arī matracim, no kura nereti ceļas putekļu mākoņi (īpaši to var redzēt saulainā laikā, kad bērni pa to palēkājuši). Tīrīšanu ar putekļsūcēju ieteicams ievērot reizi mēnesī. Vēl citus paņēmienus, kā atbrīvot matraci no putekļiem, lūko šajā rakstā.

Kosmētikas un ēdiena piederumu atvilktne

Arī šajā vietā ieteicams laiku pa laikam paviesoties ar putekļsūcēju, lai likvidētu visus netīrumus, kas tur sakrājušies, pat nemanot. Ieteicams visu saturu izņemt laukā un izsūkt katru vismazāko gruzi, kas pretējā gadījumā var nonākt uz ādas vai ar ēdienu mutē.

