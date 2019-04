Ne tikai skaistumkopšanā! Idejas, kur mājās izmantot kokosriekstu eļļu

Kokosriekstu eļļa plašāk zināma kā lielisks un noderīgs līdzeklis skaistumkopšanā, bet ir vēl citi veidi, kur izmantot šo mūsdienu kulta produktu.

Iedvesmojoties no portāla "The Spruce" apkopojuma, piedāvājam ieskatu, kur mājās var pielietot kokosriekstu eļļu. Savukārt šajā rakstā vari izlasīt to, kā šo līdzekli izmanto skaistumkopšanā, kā arī uzzināsi interesantus faktus par to.

Lūk, cik dažādos veidos mājās var izmantot kokosriekstu eļļu:

Palīgs uzlīmju noņemšanā. Tas ir attiecināms arī uz burku vai pudeļu etiķešu noņemšanu. Kā ieteikts portālā – kokosriekstu eļļa var palīdzēt noskrubēt lipekļus, bet pirms tam gan pudeles vai burkas ir rūpīgi jānomazgā un jānoslauka. Ja ar šo nebūs līdzēts, tad šajā rakstā varēsi atrast vēl padomus, kā efektīvi nomazgāt etiķetes no stikla burkām un pudelēm.

Durvju skaņas 'mīkstinātājs'. Cik gan kaitinošas ir čīkstošu durvju eņģes... tajās var iepilināt tējkaroti vai divas ar kokosriekstu eļļu, kas atkal mājās radīs mieru un klusumu. Pēc iepilināšanas durvis gan vēlams vairākas reizes aizvērt un atvērt, lai šķidrums izplūstu pa visām eņģēm.

Atjaunot koka mēbeļu spīdumu. Ar kokosriekstu eļļu var atjaunot mēbeļu spozmi. Eļļu var uzziest uz lupatiņas un tad ar to notīrīt virsmas. Portāls vēl rosina kokosriekstu eļļu kombinēt ar etiķi un citronu, kas palielinās tīrīšanas efektivitāti. Tāpat portāls mudina ar kokosriekstu eļļu arī atsvaidzināt ādas mēbeļu spīdumu.

Dušas tīrāmais līdzeklis. Nav uzreiz jādodas uz veikalu, lai iegādātos kādu jaudīgu dušas tīrāmo līdzekli, tā vietā var izlīdzēties ar kokosriekstu eļļu un sodu. Šīs abas vielas jāsamiksē kopā, lai izveidotu efektīvu dušas mazgājamo līdzekli.

Sazīmēto sienu tīrītājs. Bērni reizēm mēdz radoši izpausties uz sienām, kā rezultātā uz tām paliek teju vai nenotīrāmi mākslas darbi. To likvidēšanā palīgā var nākt kokosriekstu eļļa, kas palīdzēs ķiņķēziņus ātri vien notīrīt.

Švīkas uz grīdām. Tāpat ar kokosriekstu eļļu var notīrīt melnās švīkas uz grīdām.

Koka dēlīša "uzfrišinātājs". Brīnumlīdzeklis būs lielisks palīgs, lai pagarinātu koka dēlīša mūžu. Ar šo eļļu dēlīti var ieziest pēc tam, kad tas ir kārtīgi nomazgāts un dezinficēts. Šeit vari izlasīt par pieciem efektīviem līdzekļiem, lai koka dēlītis atgūtu savu spozmi.

Palīgs insektu aizbaidīšanā. Kokosriekstu eļļai var piešaut klāt pāris piles ēterisko eļļu, bet pēc tam ar šo līdzekli var ieziest sev ādu, kā rezultātā insekti metīs līkumu.

Košļājamās gumijas noņēmējs. Reizēm košļājamā gumija nokļūst vietās, kur tai nevajadzētu atrasties, piemēram, matos. Kā iesaka portāls, kokoriekstu eļļa var palīdzēt noņemt ķepīgo gumiju no dažādām vietām, tajā skaitā arī matiem. Taču to var izdarīt arī ar audum. Kā? To lūko šeit.

Olu spīdumam. Šo ideju var aizlienēt arī nākamajās Lieldienās, proti, kad oliņas būs nokrāsotas, tad tās var ieziest ar kokosriekstu eļļu, lai tās būtu spīdīgākas. Savukārt "The Spruce" vēsta, ka ar kokosriekstu eļļu var atjaunot olu čaumalas dabisko aizsargslāni. Olas jāiegremdē izkausētā kokosriekstu eļļā, bet pēc tam jāļauj tām nožūt. Šāda metode, kā vēsta portāls, nodrošinās olu ilgstošāku uzglabāšanu.

Sveču izgatavošanā, vannas bumbu vai ziepju veidošanā. Ar kokosriekstu eļļu var padarboties arī radoši, proti, izgatavojot mājās skaistas un aromātiskas sveces, kā arī vannas bumbas un pat ziepes!

Plastmasas trauku pasargātājs no traipiem. Nereti plastmasas traukos mēdz "ieēsties" ēdienu paliekas. Kā ieteikts portālā – kokosriekstu eļļu vēlams ieziest traukos, lai pasargātu tos no traipiem.

Palīgs putekļu kārtiņas neveidošanās procesā. Ar kokosriekstu eļļu var iesmērēt vietas, kas mājās ir grūtāk aizsniedzamas. Kā skaidro portāls, kokosriekstu eļļa palīdzēs vismaz uz kādu brīdi novērst putekļu kārtiņas veidošanos.