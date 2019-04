Astoņi tautas paņēmieni, kā iztīrīt košļājamo gumiju

Negantais lipeklis mēdz pielipt dažādās vietās – sākot ar iemīļotāko apģērbu līdz pat... matiem. Kā iztīrīt košļājamo gumiju, lūkojam pašmāju pieredzi ''Cālis'' forumā.

Mieru, tikai mieru! Košļene nav nekāda traģēdija, turklāt to ar dažādu metožu palīdzību diezgan ātri var dabūt laukā ne tikai no apģērba, bet arī no matiem!

Lūk, astoņas metodes, kuras iesaka foruma lietotāji:

Ja košļene ir ieķepusi matos, tad, protams, var pielietot skarbāko variantu, proti, šķēres, lai nogrieztu salipušo matu šķipsnu, bet foruma lietotāji iesaka dabūt to laukā arī saudzīgākos veidos: ar eļļas palīdzību un nagu lakas noņēmēju, kas būs gana nesāpīgs variants;

Kā populārākā metode tiek minēta apģērba ievietošana ledusskapja saldētavā, jo tad košļene sasalst, kā rezultātā to var elementāri noķibināt nost;

Tāpat lietotāji rosina košļenei virsū uzlikt ledus kubiciņus, kas "atvēsinās" pielipušo masu. Šādi vieglāk būs lipekli nokasīt nost;

Aptiekās vēl var iegādāties šķidro terpentīnu, kas arī ir labs palīgs, lai atbrīvotos no košļenēm. Foruma lietotāja minējusi, ka šo metodi pārbaudījusi praksē – terpentīns košļeni izšķīdina, kā rezultātā no tās vairs nav ne vēsts;

Ja košļene ir ieķepusi paklājā, tad to var dabūt ārā ar gludekļa un salvetes palīdzību. Kā norāda "Cālis" foruma lietotāja, jāņem talkā salvete, kurai viena puse ir zīdaina, bet otra parasta. Salvetes slīdīgā puse ir jāliek uz košļenes, bet otra puse ir jāgludina;

Gana efektīva metode cīņā ar negantajām košļenēm ir arī spirts vai šņabis. Kā skaidro kāda lietotāja – šī metode ir lēta un laba, kā arī ir pārbaudīta vairākas reizes.

