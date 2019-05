Mūsdienās arvien vairāk tiek runāts par atkritumu šķirošanu un dzīvesveidu bez atkritumiem – "zero waste" kustību. Arī Latvijā pašvaldības aktīvi piedomā pie atkritumu šķirošanas, nodrošinot iedzīvotājiem konteinerus, kuros atstāt sašķiroto plastmasu, stiklu vai kartonu. Lai gan šķiet, ka viss jau zināms un sen izrunāts, tomēr ik pa laikam joprojām iedzīvotājiem ir jautājumi par atkritumu šķirošanu, tajā skaitā arī par to, cik tie bieži jāizved. Tāpat aktīvajiem šķirotājiem rodas pamatots jautājums - ja viss ir sašķirots un izmests bezmaksas konteineros, vai iespējams atteikties no piemājas maksas konteinera, ko neizmanto?

"Tava Māja" aplūko atkritumu šķirošanas noteikumus dažādās Latvijas pašvaldībās, ieskicē nākotnes ieceres atkritumu šķirošanā, kā arī dalās ar praktiskiem padomiem par atkritumu šķirošanas biežumu.

Tāpat jāpiebilst, ka Eiropas Savienības (ES) Direktīvas prasības par obligātu bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu vākšanu no 2021. gada 1. janvāra paredz, ka visām pašvaldībām līdz šim datumam būs jānodrošina ne vien ierasto stikla, plastmasas un kartona šķirošanas konteineri, bet arī bioloģisko atkritumu jeb komposta izmešanas vietas.