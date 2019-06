Karstā laika glābiņš – baseins: viss par ierīkošanu un uzturēšanu

Karstajā svelmē tā vien gribas astvēsināties ūdenī un neko nedarīt. Ja līdz jūrai, ezeram vai upei ir tālu jābrauc, tad jāapsver doma par baseina ierīkošanu dārzā, kas palīdzēs atvēsināties karstajās dienās.

"Tava Māja" piedāvā rakstu kolekciju par baseiniem, to izveidošanu un uzturēšanu, kā arī sniedz ieskatu visnotaļ lepnās privātmājās, kur baseins ir neatņemama sastāvdaļa.

Ja šķiet, ka baseina izveide ir kaut kas nenormāli dārgs un laikietilpīgs, tad var apsvērt domu par vienkāršākiem variantiem, piemēram, izveidot baseinu no koka paletēm. Starp citu – šādu baseinu var izgatavot stundas laikā! Šeit vari lūkot video pamācību, kā to darīt. Tāpat var izveidot savu versiju par minibaseinu dārzā – kāpēc gan tā nevarētu būt veca vanna? No tās dārzā var izveidot īstu spa stūrīti, bet aukstākās dienās, to var arī iekurināt, baudot īstu romantiku zem klajas debess.

Gadījumā, ja apsver domu par liela un nopietna baseinu ierīkošanu pie mājas, tad lieti noderēs arī ekspertu komentāri, kur uzskaitītas ne tikai baseinu priekšrocības, bet arī trūkumi, kopšanas un lietošanas prasības.

Lai izdodas rast veldzējumu karstajās dienās!