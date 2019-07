Pieredzes stāsts: kā apkarot iršus ar putekļusūcēju un cauruli

Ik vasaru mājā un dārzā sarosās dažādi lidoņi, kuru apkarošana nav no tiem vieglākajiem uzdevumiem. "Tava Māja" lasītājs Jānis Jakubovs no Ikšķiles labprāt dalās pieredzes stāstā par to, kā ar putekļu sūcēja un caurules palīdzību var apkarot iršus.

"Ir tikai viena un droša metode, kā tikt vaļā no šiem kukaiņiem, un tas ir putekļu sūcējs ar pagarinātu cauruli," norāda Jānis. Ar šīs metodes palīdzību viņš savācis iršus savas mājas bēniņos, kuri bija tur izveidojuši pūzni apmēram 40 centimetru diametrā.