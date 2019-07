Četri tīrīšanas produkti, kas teju katram ir mājās

Līdz veikalam slinkums doties, bet māju vajag iztīrīt? Talkā var nākt produkti, kas jau atrodami mājās, turklāt – tie savu efektivitāti mājas darbos pierādījuši ne vienu reizi vien!

Iedvesmojoties no portāla "Family Handyman", aplūkojam četrus produktus, kas lieliski palīdz mājas tīrīšanas darbiņos. Ja tavā plauktiņā šo produktu nav, tad, iespējams, vērts apsvērt to iegādi:

Etiķis. Kā uzsver portāls, etiķim ir ļoti daudz pielietojumu. Ar to var izmagāt veļasmašīnas iekšpusi, bet tikai jāņem vērā, ka tādā gadījumā drēbes iekšā likt nevajadzētu – veļasmašīnai jābūt tukšai no apģērbiem. Etiķi jāielej un veļasmašīna jāieslēdz mazgāšanās režīmā, lai tā iet tukšgaitā. Etiķis var būt arī lielisks palīgs, lai atbrīvotos no tējkannā sakrātajām kaļķu nogulsnēm, kā arī, lai likvidētu dažādus traipus. Kādiem tīrīšanas darbiem nederēs tautā iecienītais etiķis, lūko šajā rakstā.

Soda. Ierasts, ka sodu izmanto dažādu kulināro gardumu pagatavošanā, bet tā ir arī lielisks tīrīšanas līdzeklis! Tā palīdz likvidēt nepatīkamos aromātus, kā arī palīdz tikt galā ar grūti izmazgājamiem traipiem. Šeit vari izlasīt 11 idejas, kur mājās vēl pielietot universālo brīnumdari – sodu.

Rupjā sāls. Vēl viens palīgs ēdienu gatavošanā, kas kalpo arī kā brīnumdaris mājas uzkopšanā! Ar sāls palīdzību var ne tikai noskrubēt čuguna pannu, bet arī vannu. Šeit vari izlasīt trīs iemeslus, kāpēc uzkopšanas darbos vērts izmantot sāli.

Olīveļļa. Kā raksta portāls, tad ar eļļas palīdzību var atsvaidzināt koka virsmas. Traukā jāiepilina olīveļļa, nedaudz citronu sula un ar lupatiņu jāpāriet pāri virsmām. Ja ir vēlme, tad var pievienot klāt arī aromātiskās eļļiņas. Arī "Tava Māja" ir pārliecinājusies, ka olīveļļa ir labs palīgs ne tikai cepšanā, bet arī mājas darbos – reiz melno koka galda virsmu sabojāja paštaisīts māla trauks, bet tad paņēmām olīveļļu un ar lupatiņu patīrījām mazās švīkas. Tās pazuda kā nebijušas. Starp citu – mājas tīrīšanas darbos vari izmantot arī citas eļļas, piemēram, kokosriekstu vai tējas koka eļļu. Šajā rakstā vari izlasīt, kur mājās izmantot kokosriekstu eļļu, bet šeit vari aplūkot idejas, kā pielietot mājās tējas koka eļļu.