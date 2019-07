Kā spilvenam atgriezt un saglabāt izcilu formu

Nav noslēpums, ka kvalitatīvs miegs ir atkarīgs no daudziem faktoriem, tostarp – laba spilvena, uz kura ik vakaru nolikt galvu. Taču nereti spilveni zaudē formu, tādējādi radot diskomfortu un neļaujot izgulēties. Lai regulāri nebūtu jāiegādājas jauns spilvens, svarīgi paturēt prātā vairākus noderīgus padomus to lietošanā.

Skaidrības labad sākumā gan jāsaka – spilveniem var būt ļoti dažādi pildījumi, sākot no dūnām, aitas vilnas un poliestera, beidzot ar griķu sēnalām. No tā arī lielā mērā atkarīgs tas, vai spilvena pildījums ar laiku savelsies un zaudēs formu. Vairāk par dažādiem spilvenu pildījumiem un galvenajām atšķirībām lasi šajā rakstā. Taču turpinājumā iepazīsties ar padomiem, kā izvairīties no spilvena formas zuduma.

Rūpējoties par savu miegu, katru rītu pēc pamošanās ieteicams spilvenu kārtīgi sakratīt. Nakts laikā cilvēki spilvenus bieži vien saņurca un pārloka, lai vieglāk būtu gulēt, taču noteikti nevajadzētu tos šādā formā atstāt visu dienu. Tāpat spilvena pildījums miega stundu laikā var būt sabīdījies uz vienu vai otru pusi, taču, lai tas ilgāk kalpotu, ieteicams to vienmērīgi izkratīt.

Tāpat savēlušos spilvenus iespējams atgriezt sākotnējā formā, tos ieliekot veļas žāvētājā (ja ražotājs instrukcijā nav norādījis, ka no tā ieteicams turēties pa gabalu) kopā ar dažām tenisa bumbiņām, vēstī "Reader's Digest". Bumbiņas žāvēšanas procesā "izsitīs" kunkuļus, tādējādi ļaujot spilvenam atgriezties sākotnējā formā.

Vēl ieteikumu sarakstā tiek minēta pildījuma izņemšana laukā un manuāla atdalīšana ar rokām. Šis process gan varētu būt sarežģītāks, ja spilvenam nav rāvējslēdzēja un tas kārtīgi aizšūts. Tad šis darbiņš būs nedaudz ilgāks, jo jāvelta brīdis, lai galvas paliktni aizšūtu ciet. Lai gan uz dekoratīvajiem spilveniem parasti neguļ, arī tiem šādā veidā vari atgūt labāku formu.

Spilvens nav viena no tām lietām, kuru parasti cilvēki viens otram atdod – galvenokārt higiēnisku iemeslu dēļ. Taču, kad tev rodas sajūta, ka laiks iegādāties jaunu, veco spilvenu vari pārvērst, piemēram, par mīkstu vietiņu savam četrkājainajam draugam.

Paturi prātā, ka spilvenus ieteicams regulāri mazgāt. Cik bieži un kā darbiņš veicams, kā arī vēl citu noderīgu informāciju par spilveniem, atradīsi "Tava Māja" arhīva rakstos.