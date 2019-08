Iedvesmas deva: glītas idejas konservējumu un ievārījumu burciņām

Konservēšanas un ievārījumu vārīšanas laiks saimniecēm ļauj vaļu radošumam – tiek meistaroti jauni ievārījumi un dārzeņi tiek skaisti sarindoti burciņās. "Tava Māja" šoreiz piedāvā kripatiņu iedvesmas burciņu noformēšanai, lai ne tikai ir vieglāk atpazīt to, kas tad burkās ir iekšā, bet glītāks skats pieliekamā un pagraba plauktos.

Protams, klasika ir parastie vāciņi, ko šobrīd veikalos var atrast visdažādākajās krāsās, arī ar apdrukām. Tomēr vāciņus var "ietērpt" daudz radošāk, iesaistot procesā mājiniekus – lai visi būtu pielikuši roku pie ziemas krājumiem! Starp citu – glītas ievārījumu vai marinējumu burciņas var būt skaista dāvana kādam radiniekam vai draugam svētkos.



"Tava Māja" no sociālo tīklu apvāršņiem ir sarūpējusi dažādas idejas, kā stikla burku ietērpt greznā "kleitā". Tomēr jāatceras, ka daudz svarīgāk ir zināt, kas ir burciņā un kad tas ir gatavots. To darīt var dažādi:

uzlīmes uz trauka vai vāka;

ievārījumu nosaukumus uzrakstīt uz neliela kartona gabaliņa, ko ar auklu piesien burkas "kaklam";

"Tava Māja" iesaka izmantot nagu laku, lai uzrakstītu nosaukumus. Nagu laku būs elementāri notīrīt nost ar nagu lakas noņēmēja palīdzību. Bonuss nagu lakai ir tas, ka tā neizdzisīs, kā tas mēdz gadīties ar uzlīmēm vai kartītēm.





Foto: Shutterstock

Konditorejā noderīgie papīra paliktņi ar mežģīņoto maliņu piešķirs burkai kripatiņu romantikas. Papīru atliks vien apsiet ar kādu aukliņu. Papīra mežģīnes īpaši labi izcelsies uz tumšas krāsas ievārījumiem, piemēram, ķiršu. Starp citu – veikalos var nopirkt gan mazāku, gan lielāku izmēru paliktņus, kas noderēs dažāda izmēra burciņām.

Lūk, īstu mežģīņu dekors burkai, kuram jau bonusā nāk medus karote! Izcils variants dāvanai!

Burciņu iesaiņošanai var izmantot arī cepampapīru. Ja ir slinkums rakstīt uz cepmampapīra, var uztaisīt zīmogus. Lai nebūtu jāpērk speciāli zīmogi, tos var pagatavot paši, piemēram, no ābolu vai kartupeļu ripiņām var izgriezt dažādas formas, piemēram, Z burtu, kas apzīmēs zemenes. Sagatavoto "zīmogu" mērc guaša krāsā, kas sajaukta ar PVA līmi, un uzspiež zīmogu uz papīra.

Mājās ir ļoti daudz vecu lupatiņu? Liec lietā arī tās! Raibas, vienkrāsainas – visas būs lielisks dekors burkas vākam!

Glīti, vai ne?

Risinājums, kas patiks daudziem – uzlīmes! Internetā ir atrodama virkne ar jau gataviem uzlīmju paraugiem, ko atliek vien izdrukāt un pēc tam līmēt pie burkām.

