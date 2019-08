Deviņi noderīgi ieteikumi veļas telpas iekārtošanai

Veļas diena vienmēr aizņem kādu laiciņu, jo ir jāsašķiro ne tikai drēbes pa krāsām, bet smalkākās tekstilijas jāievieto īpašā mazgāšanās maisiņā, nemaz nerunājot par atbilstošāko veļas līdzekļu izvēli krāsainām, melnām vai baltām drēbēm. "Tava Māja" šoreiz piedāvā padomus no Džeralīnas Tomasas grāmatas "Brīvs no krāmiem. Mājas detokss", kurā uzskaitītas deviņas izplatītākās problēmas un ieteikumi to risināšanā, mazgājot veļu un to karinot.

Apģērbu traipu likvidēšana un veļas mērcēšana

Vannasistabā vēlams glabāt plastmasas trauku vai bļodu, kas var noderēt veļas mērcēšanai. To var novietot zem vannasistabas izlietnes, virtuves izlietnes vai arī skapī. Trauks būs arī noderīgs, lai ērti pārnestu mitro apģērbu līdz žāvēšanas statīvam – šādi arī netiks nopilināta grīda.

Atkritumu tvertne

Šis priekšmets būs noderīgs, jo tajā varēs samest ne tikai atkritumus no kabatām, bet arī pūkas, kas pieķērušās pie apģērba.

Sakārtot mājas uzkopšanas piederumus

Plauktos jāatvēl vieta ne tikai drēbju rullītim, kas būs labs palīgs pūku noņemšanā. Plauktos jāatstāj arī vieta putekļusūcēja maisiņiem, gaisa filtriem, spuldzītēm un baterijām.

Trikotāžas un adījumu žāvēšana

Tomasa atgādina, ka adījumus ne vienmēr drīkst kārt uz veļas auklas, savukārt žāvēšana izklātā veidā aizņems ilgu laiku. Tā vietā viņa iesaka izmantot speciālu tīkla paliktni, kas palīdzēs samazināt žāvēšanas ilgumu un palielinās gaisa piekļuvi izstrādājumam.

Gludināšana

Piekritīsiet – veļas gludināšanas dēlis aizņem telpā daudz vietas. Tomasa mudina to piestiprināt pie sienas, aizslēpt aiz skapja durvīm, pakarināt aiz durvīm vai novietot uz plaukta, kas piestiprināts pie sienas.

Apģērba gludināšana, labošana un citi darbi

Drēbēm nereti mēdzam nogriezt etiķetes, jo tās "grauž" ādu vai pavīd laukā no apģērba. Uz šīm etiķetēm ir arī pamācība pareiza apģērba mazgāšanā un kopšanā, tāpēc to noteikti nevajadzētu izsviest atkritumu tvertnē. Kā iesaka grāmatas autore, var izgatavot etiķetes un uzlīmēt tās uz apģērbu pakaramā, norādot, kas tieši ar šo apģērbu ir jādara. Var arī izgatavot etiķetes ar tekstiem "salabot", "trūkst pogas labajai piedurknei" un citas.

Gludināšanas ieteikumi

Lai optimizētu gludināšanas darbus, var uzstādīt telpā stieni, kur uzreiz pēc žāvēšanas sakarina žaketes un kreklus, lai tie nesaburzītos. Tomasa mudina arī uzreiz pēc žāvēšanas siltās drēbes strauji izpurināt, bet pēc tam salocīt.

Noklīdušās zeķes

Noteikti ikviens no mums ir saskāries ar kādu noklīdušu zeķi, kas ir gluži kā akā iekritusi. Lai "savestu kopā" vientuļās zeķes, grāmatas autore mudina ar knaģiem pie dēļa piestiprināt zeķes, kas meklē savu pāri.

Atrasto mantu kaste

Drēbju kabatas mēdz būt pilnas ar bagātību – atslēgas, nauda, telefoni, nemaz nerunājot par papīra kabataslakatiņiem un citiem sīkumiem. Telpā var novietot kasti, kurā visas atrastās lietas tiek novietotas. Ģimenes locekļi varēs sameklēt to, kas ir šķietami nozaudēts.