Saules paneļi mājai: kā tos uzstādīt un kopt

Mūsdienās arvien biežāk runā par saules paneļu uzstādīšanu ne tikai uz ēku jumtiem, bet arī uz zemes. "Tava Māja" uzņēmuma "AJ Power" galvenais elektroinženieris Romualds Bogdanovičs skaidro, vai saules paneļus var uzstādīt paša spēkiem, kurām saimniecībām tie der, kā arī viņš dalās padomos par to apkopi.

Kā stāsta speciālists, kura pārziņā ir saules paneļu projektu izstrāde un projektu inženiertehniskie aprēķini, paneļu projektus īsteno ne tikai privātmājām un zemnieku saimniecībām, bet arī uz ražotnes ēkām. Šos paneļus lielākoties izvieto uz jumtiem, jo šādi tiek lietderīgi izmantota platība, bet ir arī atsevišķi gadījumi, kad saules paneļi tiek novietoti uz zemes. Bogdanovičs arī atzīmē, ka mājsaimniecības ir dažādas, tādēļ katrai ēkai ir jāpielāgo attiecīgā sistēma un risinājums, ņemot vērā enerģijas patēriņa ieradumus.

Saules paneļu uzstādīšana

Viss, protams, sākas ar uzņēmuma izvēli, kas piedāvā šādu pakalpojumu – jāizpēta piedāvājums, jāsalīdzina ar citiem uzņēmumiem, jāizvēlas piedāvājums, kas šķiet visatbilstošākais mājsaimniecībai vai uzņēmumam, bet pēc tam jāsazinās ar uzņēmuma pārstāvjiem, kas varēs ieteikt labākos risinājumus, kā arī palīdzēs saules paneļus uzstādīt īpašumā. "Tava Māja" pārliecinājās internetvidē, ka Latvijā ir virkne ar uzņēmumiem, kas piedāvā saules paneļu uzstādīšanu.

Kā stāsta Bogdanovičs, pēc saziņas ar uzņēmumu klients vispirms saņem saules paneļu piedāvājuma projektu, kas balstīts konkrētā patēriņā, bet pēc tam seko objekta apsekošana, tiek izstrādāts individuāls tehniskais risinājums, sagatavota dokumentācija, ko pilnībā nodrošina uzņēmums, kā arī paneļu uzstādīšana, kas aizņem vidēji 1 līdz 2 darba dienas. Pēc tam saules paneļu sistēma tiek nodota ekspluatācijā, kam seko aktīva lietošana un tiek veikta sistēmas uzraudzība, kā arī nodrošināts tehniskais atbalsts.

Vaicāts par to, vai saules paneļus var uzstādīt paša spēkiem, speciālists atbild noliedzoši. "Saules paneļu uzstādīšana būtu jāuztic pieredzējušiem, sertificētiem speciālistiem, kuri spēs rast visatbilstošāko risinājumu un izveidot nepieciešamo slēgumu. Mājsaimniecības, kurās ir uzstādīti saules paneļi, gaišā dienas laikā spēj ar enerģiju nodrošināt gan sevi, gan citus – neizmantoto enerģiju, ir iespējams nodot kopējā tīklā, pārdodot to atpakaļ uzņēmumam, piemēram, "AJ Power" vai arī izmantojot A/S Sadales tīkls piedāvāto NETO norēķinu sistēmu," skaidro Bogdnovičs.

Bogdanovičs skaidro, ka saules paneļi ir piemēroti ikvienam, kas patērē elektrību, vien viss atkarīgs ir tikai no tā, cik daudz paneļu ir nepieciešams.

Foto: Publicitātes foto

Saules paneļu apkope

Vaicāts par to, vai saules paneļiem regulāra apkope ir nepieciešama, speciālists teic, ka nē. Piemēram, ja paneļi ir kļuvuši putekļaini, tad lietus tos no noskalo, bet ziemā, ja uz paneļiem ir izveidojusies sniega sega, tad paneļiem uzsilstot, tā ātri nokūst vai noslīd. Savukārt gadījumā, ja paneļi bieži kļūst netīri – tos var arī regulāri tīrīt ar piemērotiem tīrīšanas līdzekļiem vai materiāliem.

Tehniskā garantija un saules paneļu izdevīgums

Kā atzīmē elektroinženieris, lai izvērtētu saules paneļu atmaksāšanos ir jāņem vērā visi ierobežojumi un konkrētās situācijas specifika, līdz ar to iespējams pielāgoties visiem apstākļiem. Piemēram, ja iespējams lietderīgi izmantot jau esošo platību uz slīpa mājas jumta, kas pavērsts dienvidu virzienā, tas jau var būt kā labs priekšnosacījums. Viņš norāda, ka ideāli nosacījumi ir ja, visvairāk elektroenerģijas tiek patērēts tieši dienas laikā, kad saules paneļi saražo visvairāk elektroenerģijas un, protams, ja patēriņš vasaras laikā ir lielāks nekā ziemā. Tāpat speciālists uzsver, ka uzstādītais saules paneļu projekta apjoms neietekmē atmaksāšanas laiku, jo to ietekmē tas, cik saules saražotās elektroenerģijas mājsaimniecība izmantos savam pašpatēriņam, ja tie ir 90 līdz 95 procenti, tie būs vislabvēlīgākie apstākļi, lai saules paneļu projekts atmaksātos visīsākajā laikā.

Bogdanovičs apgalvo, ka Latvijā uzstādītie saules paneļu projekti sevi atpelna vidēji 10 gadu laikā, bet atsevišķos gadījumos pat 7 līdz 8 gadu laikā, kas ir ievērojami ātrāk nekā, piemēram, nekustamais īpašums. Turklāt, kā atzīmē speciālisti, saules paneļi Latvijas apstākļos vidēji spēj nodrošināt elektroenerģiju ap 50 procentiem no klientu gada patēriņa. Kā stāsta Bogdanovičs, kombinācijā ar bateriju risinājumiem, klienti var būt pilnībā neatkarīgi no elektroenerģijas tīkla līdz pat 6 mēnešiem gadā.

"Svarīgi uzsvērt, ka tehniskā garantija saules paneļu sistēmām ir 15 gadi, ražības garantija – 25 gadi, bet kopumā kvalitatīvi uzstādīti saules paneļi var nodrošināt mājsaimniecību ar elektroenerģiju pat 30 līdz 35 gadus. Tuvākajā nākotnē, pieaugot uzstādīto saules paneļu skaitam, izmaksas mazināsies vēl straujāk un tie būs vēl pieejamāki," piebilst Bogdanovičs, "kā rāda mūsu pieredze, klienti saredz šo kā labu investīciju nākotnē, kas palīdz paaugstināt arī īpašuma vērtību – piemēram, saules paneļus uzstādot uz privātmājas jumta."