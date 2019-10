Dūmvadu tīrīšanas biežums un dūmu detektoru ierīkošana: VUGD padomi apkures sezonai

Pirms apkures sezonas par sava mājokļa drošību jārūpējas laicīgi – to ik gadu atgādina ne tikai skursteņslaucītāji, bet arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD). Arī šogad VUGD ir sagatavojis vērtīgus padomus par apkures sezonu, lai drēgno laiku varētu sagaidīt bez bažām.

Kā informē VUGD, ik gadu tiek saņemts arvien vairāk izsaukumu uz ugunsgrēkiem, kas ir saistīti ar apkures lietošanu – netīrītiem dūmvadiem, bojātu un nepareizu apkures ierīču lietošanu. Ar apkuri saistītajos ugunsgrēkos bieži vien ir arī letālas sekas. Pērn kopumā VUGD reģistrēja 472, bet šogad – 262 ugunsgrēki, kuru iespējamais iemesls bija neiztīrīti dūmvadi, nepareizi izbūvētas vai bojātas apkures sistēmas, kā arī to ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi. Ar apkures lietošanu saistītos ugunsgrēkos 2018. gadā bojā gāja 17 cilvēki, bet cieta 43 cilvēki. Šogad ar apkures problēmām saistītos ugunsgrēkos gājuši bojā jau 12 cilvēki, bet cietis – 21. Un sezona ir tikai sākusies.

Padomi dūmeņa tīrīšanā

Uz dūmeņiem veidojas kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas ne tikai samazina apkures ierīces darbības efektivitāti, bet arī var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu. Šī degšana dūmenī var radīt plaisas, tādejādi paverot ceļu karstajām dūmgāzēm un liesmām uz degtspējīgām sienu, griestu un jumta konstrukcijām, kas, kā uzsver VUGD, var izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī visas ēkas aizdegšanos.

Lūk, kādus padomus iesaka VUGD, lai dūmvadi būtu sagatavoti jaunajai apkures sezonai:

sodrēji no dūmeņiem un krāšņu un pavardu dūmkanāliem ir jāiztīra pirms apkures sezonas sākuma – līdz 1. novembrim;

dūmeņus vislabāk iztīrīs atbilstoši apmācīts vai sertificēts skursteņslauķis, taču, ja privātmāju saimnieki zina, kā veikt skursteņu tīrīšanu, viņi to var veikt arī paši. Šajā mājaslapā vari atrast Latvijas sertificēto skursteņslaucītāju sarakstu.

ilgdedzes cietā kurināmā ierīces un iekārtas dūmvadus jātīra vēl papildus vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam);

reizi piecos gados jāveic arī visas apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtējums, ko var veikt sertificēts speciālists;

ne retāk kā reizi gadā tīra, tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic tām apkures iekārtām un ierīcēm, kurās par kurināmo izmanto gāzi;

ja apkures ierīce atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude.

Kāpēc svarīgi tīrīt ventilācijas iekārtas

Kā atgādina VUGD, ekspluatējot mehāniskās ventilācijas sistēmas, uz gaisa vadu iekšējām sienām notiek putekļu un tauku daļiņu nosēšanās. Tieši šie putekļu un tauku aplikumi gaisa vadu iekšpusē traucē sistēmas darbībai, neļaujot caurplūst nepieciešamajam gaisa daudzumam. VUGD arī uzsver, ka aizsērējušie gaisa vadi kondicionēšanas un ventilācijas sistēmās rada aizdegšanās iespēju, turklāt kopā ar gaisa plūsmu uguns liesmas var ātri izplatīties.

Lai novērstu aizdegšanās riska iespēju, VUGD iesaka ventilācijas sistēmas, kas nosūc degtspējīgās gāzes, tvaikus vai putekļus, aprīkot ar aizsargierīcēm. Tās arī ekspluatācijas laikā rūpīgi jāpārbauda, kā arī jāattīra ne retāk kā reizi piecos gados. Savukārt, ja objektā ir gāzes aparāts, – to jāpārbauda ne retāk kā reizi trijos gados.

Uzmanība jāpievērš arī remontdarbiem mājoklī

Pirms sezonas daudzi sparīgi veic remontdarbus mājoklī, uzlabojot arī apkures ierīces. VUGD mudina pārliecinieties, vai telpās un bēniņos attālums no dūmeņa ārējās virsmas līdz jebkuram degtspējīgam materiālam, kas izmantots sienas, griestu vai jumta konstrukcijās vai dekoratīvos nolūkos, nav mazāks par 10 centimetriem. Savukārt attālumam no dūmvada nav jābūt mazākam par 30 centimetriem, bet no dūmeņa tīrīšanas lūkas – nedrīkst būt mazākam par 20 centimetriem.

Malkas plītis regulāri jāatjauno

Malkas plītis nav mūžīgas – arī tās laika gaitā nolietojas. Piemēram, tām var izdegt cepeškrāsns metāla apšuvums un plīts virsmā var parādīties spraugas, caur kurām nāk dūmgāzes. VUGD aicina plītis regulāri atjaunot, lai tās būtu drošas ikdienas lietošanā. Ja plītī ir spraugas – tās rūpīgi aizsmērē. Var arī nomainīt izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot durtiņas.

Dūmu detektori – dzīvības glābējs

VUGD arī atgādina, ka no nākamā gada 1. janvāra stājas spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu prasības, proti, visos mājokļos (gan privātmājās, gan dzīvokļos) būs jābūt uzstādītiem autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem, bet privātmājas papildus būs jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. Kā uzsver VUGD, ikviens iedzīvotājs ir līdzatbildīgs par savu drošību un to, lai ikdienā tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības, tādēļ VUGD aicina neatlikt rūpes par savu, tuvinieku un līdzcilvēku dzīvībām un jau šodien uzstādīt mājoklī dūmu detektoru! Šeit vari izlasīt plašāku informāciju par dūmu detektoru uzstādīšanu.